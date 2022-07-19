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援助若無法延續 加州22萬人付保費難

記者王若然／蒙特利公園市報導
加州全保（Covered California）代表18日訪洛杉磯世界日報。左起：Jagdip Dhillon，洛杉磯世界日報社長于趾琴，Wendy McAnell。（記者王若然╱攝影）
加州全保（Covered California）代表18日訪洛杉磯世界日報。左起：Jagdip Dhillon，洛杉磯世界日報社長于趾琴，Wendy McAnell。（記者王若然╱攝影）

加州全保」（Covered California）代表18日指出，今年年底即將到期的美國援助計畫（American Rescue Plan）如果無法延續，民眾的保費將大幅度提高，加州約22萬投保人恐無法負擔起下一年保費。

加州全保聯絡專員Wendy McAnelly和Jagdip Dhillon在拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴時做上述表示。此行主目的，是兩位專員想了解如何更好地促進華裔社區通過加州全保購買健康保險。

 McAnelly和Dhillon均提到，世界日報是華裔群眾最信賴的新聞來源之一，通過與世界日報的合作，必能更好地讓更多華裔了解並加入加州全保。于趾琴感謝加州全保代表到來，她表示，讓民眾了解健保等資訊，也是媒體的職責所在。

Jagdip Dhillon提到，美國援助計畫為包括加州在內180萬居民，全美1450萬居民獲得經濟援助以購買健康保險，如果該計畫在2022年底終止，會讓很多人無法負擔起醫保。比如說，對加州民眾而言，低於聯邦貧困線250%收入的居民，2023年的健保每月會從65元漲至131元。對於加州15萬中產家庭，也就是收入在聯邦貧困線以上400%的居民，將全部失去聯邦補助，保費將從每月361元升至633元。

因加州全保2023年申請在10月開放，因此聯邦政府將在8月前決定是否延續美國援助計畫。

Jagdip Dhillon和Wendy McAnelly提到，近些年，加入加州全保的民眾人數連年遞增，過去兩年中，登記投保的民眾人數激增35萬餘人，其中亞裔申請人數也大量增加。但是，仍有很多人沒有健康保險。亞裔群體中，可能因為文化、語言等因素，導致民眾生病後寧願回到出生國看病。加州醫療保健基金會有研究報告指出，30%亞裔美國人因缺乏醫療保險而延誤就醫。例如，亞裔子宮頸抹片檢查率，在所有族裔中最低。

加州全保是幫助加州居民選擇、購買健康保險的一項免費服務，有包括中文在內的多種語言，幫助民眾選擇最適合他們的健保方案。更重要的是，加州全保還可以為民眾提供財務補助。據悉，近三分之二的通過加州全保的投保者可從每月十元或更少的計畫中獲得健保。

目前申請2022年加州全保截止日期已過，不過特殊情況的申請人依舊可以註冊申請，包括剛剛搬到加州居住的人、剛剛結婚的人、剛生完小孩的人等。具體可撥打免費諮詢電話：800-3001533（國語），800-3398938（粵語）。

加州 醫療保險 亞裔

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