南加蒙羅維亞獅子會 首屆交接典禮 何沛嫄接任

蒙羅維亞獅子會2022-2023內閣成員。（主辦方提供）

洛杉磯 縣蒙羅維亞（Monrovia）獅子會7月17日（周日）在羅斯密市（Rosemead）舉行第一屆交接典禮，創會會長侯微月卸任，新任會長何沛嫄接任，並承諾在未來一年任期，將持續進行獅子會現有活動，積極參加社區服務。

蒙羅維亞獅子會於2021年5月6日創立，格言是「我們服務」。創會會長侯微月在當天的交接儀式中報告過去一年的成果：疫情期間，獅子會為Foothill Unity Center每年一度的返校活動籌集4000元，幫助弱勢兒童，為有需要的家庭分發物資；透過菁英獅子會的贊助，向蒙羅維亞警察 局、消防局、亞凱迪亞 華人浸信會等機構組織，共捐贈一萬多瓶消毒液；去年10月舉辦白杖日，旨在促進和宣導視力意識，以及視力保健與健康保健之間相關的重要性。

侯微月感謝所有25位創會會員，表示沒有他們的參與、支持，就不會有蒙羅維亞獅子會今天的成果，她很高興能圓滿卸任，並把獅子會的傳承牌交接給新任會長何沛嫄，相信在新會長的帶領下，獅子會將更上一層樓。

交接典禮有200位貴賓前往祝賀，晚宴主持人黃美月介紹劉日興、吳典龍、黃其嘉、葉盛衝、吳小雯及王家玨出場，在他們美妙的歌聲中拉開序幕。緊接著由劉煥君和吳典龍主持會議儀式，在創會會長的敲鐘聲中拉開當晚儀式，總監呂政達為2022-2023年的幹部舉行了宣誓就職。會長何沛嫄承諾在未來一年的任期裡，除了持續開展獅子會現有活動之外，還將多參加社區服務，盡一份力量；同時為了增進獅兄姊的感情，也會不定期舉辦一日遊、線上講座等活動。交接儀式最後在會歌「聽我說謝謝你」的歌聲中完成。

當天晚會除豐富佳餚外，表演精彩紛呈，美國少林寺文化中心學員們的專業表演讓大家讚賞；南加土風舞社美妙的舞姿讓人陶醉；黃其嘉和劉國磊主持卡拉OK，大家以同樂方式參與歡唱。

與會貴賓包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境及夫人、國會議員趙美心、加州失業保險上訴委員會成員、聖蓋博市長丁言愉、吳承遠、Carina Rivera兩位市議員、亞凱迪亞市議員候選人王愛琳、獅子會4-L2區總監呂政達、第一副總監顧思佳、第二副總監Daniel Cortez、秘書長Chris Ahrmund等多位內閣成員參加。