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亞裔名人堂7月30日舉辦音樂盛典 支援仇恨犯罪倖存者

記者張宏／格蘭岱報導
亞裔名人堂將於7月30日格蘭岱（Glendale）Alex劇院舉辦亞洲音樂文化慶典。（亞裔名人堂提供）
亞裔名人堂將於7月30日格蘭岱（Glendale）Alex劇院舉辦亞洲音樂文化慶典。（亞裔名人堂提供）

針對亞裔仇恨犯罪和創傷倖存者的腦損傷計畫，亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）將於7月30日晚上7時在格蘭岱（Glendale）歷史建築Alex劇院舉辦首屆慶祝亞洲音樂文化慶典。

由The Doors樂隊的藝術家大使Robby Krieger，和芝加哥樂隊創始鼓手Danny Seraphine組成搖滾夢幻陣容，為現場1400名觀眾帶來頂級的音樂盛典。在演出前名人堂會舉辦VIP後院私人派對，現場提供美味的晚餐、香檳和庭院音樂派對。為配合亞裔音樂文化盛典，現場有日本、南韓、菲律賓、中國等地的美食和亞洲國家各地民俗風情的音樂舞蹈表演。

搖滾樂名人堂成員羅比·克里格 (Robby Krieger) 將表演來自The Doors樂隊的名曲，芝加哥樂團的創始鼓手Danny Seraphine將與前樂團主唱 Jeff Coffee一起表演。這些搖滾大咖還會和精通14國語言的歌手Maki Mae一起表演經典歌曲「My Favourite Things」，「Walk On By」，同時還有第二張亞洲名人堂慈善專輯中的亞洲民謠改編曲等。

目前盛典600元最貴席位已售罄，還有部分58元到288元的門票。

舉辦亞裔慶典的目的是針對美國存在的亞裔仇恨案件，現在全美78%的仇恨犯罪倖存者是亞裔，81%的仇恨犯罪和創傷患者遭受腦損傷痛苦。亞裔名人堂腦損傷計畫將和洛杉磯加大腦神經外科專家廖敏妃（Linda Liau）博士合作，設立捐贈基金，支持與應徵者醫療費用和推進腦損傷研究。日裔女演員、亞太裔美國媒體委員會主席Ren Hanami將成為該項目的推廣大使。

聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)和洛杉磯縣政委員巴格（Kathryn Barger）將會到場表彰亞裔名人堂，Robert Chin基金會創始人Karen Wong、華人慈善人士Lily劉、格蘭岱市長、日本領事館、泰國領事館、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處等代表都會出席盛典。

名人堂CEO謝明錦（Maki Hsieh）將會預告將在11月12日舉辦的名人堂年度十大人物頒獎典禮，同時第二屆亞裔音樂文化盛典已經確定於2023年亞裔傳統月5月13日在洛杉磯舉行。

亞裔 洛杉磯加大 仇恨犯罪

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