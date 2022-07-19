加州學貸總額最高 平均每個學生扛3.7萬

拜登政府正考慮減免聯邦學生債務。（Getty Images）

KTLA電視台報導，儘管拜登政府已同意免除約250億元聯邦學生債務，然仍有近4300萬美國人面臨約1.6兆貸款 。加州 聯邦學生貸款債務總額最高，貸款人平均背債3萬7084元。

本月早些時候，拜登總統表示，他仍在考慮減免聯邦學生債務。此前報導稱，預計他將在未來兩個月內作出決定。目前具體計畫細節有限，但根據多位消息人士，拜登正考慮替每名借款者，免除至少1萬元貸款。

毫無疑問，任何形式的學生貸款減免都會影響借款人，尤其是住在加州的貸款者。

審查來自聯邦學生援助辦公室（Federal Student Aid Office）數據，教育數據倡議（Education Data Initiative）可發現哪些州的聯邦學生貸款債務金額最高，以及各州貸款者平均債務為何。

人口較多的州，如加州，聯邦學生貸款債務總額最高。

數據顯示，截至2021年12月，僅加州居民就累積欠下1418億元的聯邦學生貸款。此數字幾乎相當於國債總額的1%。德州學貸總額位居第二高，為1200億元。

根據教育數據倡議，申請加州學貸者，平均積欠3萬7084元。雖然相較哥倫比亞特區平均欠債5萬4945元低，但仍高於全國平均的3萬7014元。

加州有超過380萬學生身上背有學貸。其中16%欠款不到5000元，另有20%欠款在2萬元至4萬元間。若拜登政府批准每名借款人1萬元債務減免，這將意味著約61萬1800名加州人可免除全部債務，近76萬5000人債務將減少四分之一至二分之一。

而這些統計數據，並未考慮拜登政府近期採取的行動，這些行動替約130萬貸款者免除約250億元的聯邦學生債務。

據教育部 （Education Department）稱，數千人通過改善「公共服務貸款免除計畫」（Public Service Loan Forgiveness，簡稱PSLF）獲得68億元債務減免。該計畫旨在替非營利組織和政府機構員工，在支付必要款項後提供債務減免。

超過40萬名殘疾貸款者，通過完全和永久貸款補助獲得85多億元債務減免。另有約69萬貸款人，因學校關閉等原因，獲得約79億元債務減免。

近期，教育部宣布替前柯林斯學院（Corinthian Colleges）的56萬名貸款者，發放約58億元貸款。這所學校面臨多項調查，並被指控在聯邦政府支持的貸款中詐騙數百萬學生。副總統賀錦麗（Kamala Harris）在擔任加州檢察長期間調查該校。