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北加華人網約車司機 遭劫車槍殺 當場死亡

7-11超商搶案 2嫌犯涉13案起訴 最高判死刑

【洛杉磯訊】
家屬及民眾於布雷亞7-11前弔念受害店員赫希。（截至ABC7）
家屬及民眾於布雷亞7-11前弔念受害店員赫希。（截至ABC7）

橙縣地方檢察官史匹澤（Todd Spitzer）18日對南加州7-11搶案及槍擊案相關嫌疑人帕特（ Malik Patt ）與佩恩（Jason Payne）提出刑事指控 。兩人可能犯下多逹13起搶案。

現年20歲的帕特與44歲的佩恩於15日被捕，兩人因7月11日在聖塔安娜（Santa Ana）、布雷亞（Brea）7-11超商搶案及同月9日於北岡（North Hills）涉嫌謀殺一名流浪漢，涉三項謀殺重罪。

史匹澤表示，兩位嫌疑犯分別犯下三起不同殺人案件，都將以不同罪行於橙縣起訴。

帕特將面臨兩項謀殺未遂罪、三項搶劫罪及一項武裝劫車罪，包含多起謀殺和搶劫案中的謀殺特殊情況指控，並將針對開槍一行加重量刑，這將使得帕特最高可能判處死刑或是終身不得假釋，而身為共同被告的佩恩將面臨三項搶劫罪和一項搶劫未遂罪。

布雷亞7-11便利商店的受害家屬於16日在7-11哀弔紀念受害店員赫希（Matt Hirsch），而聖塔安娜的受害者家屬也於同日弔念被害人魯歐（Matthew Rule）。

橙縣 超商 加州

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