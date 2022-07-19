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洛城新語╱賈斯康困獸之鬥 罷免勢在必行

洛城新語

賈斯康是民主黨進步派指標人物、47號提案起草人、重罪減刑輕罪不入獄的倡議者、反對三振出局法，要求上訴挑戰此法正當性的先鋒。他認為加重累犯刑期不會增加公共安全，依照以上邏輯，顯然他不支持嚴刑竣法。

賈斯康的司法改革朝著「仁政」、「輕刑」、「免保釋金」出發，因為他發現部分員警執法偏差，喜以少數族裔為對象，而這類族群屬於弱勢，以致造成不公，這正是他極力改革的目標。

賈斯康堅持個人理想，如真能以感化教育使一時誤入歧途者改正，監獄不再關押一堆輕刑犯，避免獄中「深造」，學得更多偷盜技能，也是可以接受。但是面臨人性惡質挑戰時，這些良法美意反成了歹徒為非作歹的保護傘，完全喪失當初的理想性，這也成了賈斯康受人指責，面對罷免風波的導火線。

洛杉磯縣司法改革的成敗，攸關賈斯康檢察長的任期是否就此中斷，雖然賈斯康自認自己所作所為都有正當性，社會治安也並不如坊間所認為那麼差，但是民眾的感受截然不同，賈斯康自我感覺良好，並不代表人民都已安居樂業。

罷免賈斯康歴經兩次連署，看似風波不斷，但是第二次連署簽名能達到75萬，比法定門檻56萬7000，超出甚多，即可看出民怨沸騰，非要賈斯康下台。

罷免民氣最終走上這一步，平實而言，不僅僅是針對賈斯康個人，而是整個法治環境都已崩塌，人民要求免於恐懼的自由都已不可得，而負責治安蕭奸的檢察系統還在討好作奸犯科的刑犯，百姓豈能忍受。

看看近期層出不窮的搶劫殺人案，從大白天停車場硬搶金表，到入室持槍逼屋主繳出財物，更甚者連續搶劫7/11，並開槍殺人致死。種種犯行已無絲毫法律觀念；歹徒只為錢財，胡作非為，可說已到無法無天地步，驗證賈斯康的感化教育，絲毫未見成效，反而成了罪犯庇護所，受害民眾怎能接受。

最令民眾難以容忍的是，屢見緩刑犯、保釋犯一再作案，艾爾蒙地兩警員死於保釋犯槍下，就是這一波連署簽名暴増的引爆點，也讓民眾對賈斯康夸夸之談司法改革徹底絕望。

目前民意匯聚非要賈斯康下台不可，否則治安只有更壞，永無安寧。

可嘆的是賈斯康仍未看淸民怨所在，猶以黨派之爭為自己辯護，聲稱右翼勢力支持川普人士發起罷免，抹黑他的司法改革成績，對其不公，並且希望爭取募款抵制右傾罷賈活動成真。

賈斯康迄今仍執迷不悟，猶認為黨派對立造成他目前的困境，並非司法改革有錯，或者偏差。由此觀之，賈斯康並未了解治安敗壞的真正原因，仍堅信善待罪犯，輕刑減獄，長期而言可以改善治安，但是今天老百姓發出的訊息是他們不能再等了，更不能坐視身家性命飽受威脅，政府卻無法保護成為常態，故罷免賈斯康勢在必行，也不得不行。

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