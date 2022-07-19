廢水病毒濃度上升 加州今夏恐比冬季Omicron嚴重

加州夏季新冠感染人數可能比冬季Omicron浪潮還要高。（Getty Images)

今年6 月以來洛杉磯周邊廢水病毒濃度穩步上升，預期今夏新冠感染人數可能比冬季Omicron浪潮還要高。

根據為卡拉巴薩斯（Calabasas）及其周邊地區提供服務的拉斯維吉內斯（Las Virgenes）市政給水管理區反映，洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）在簡報中說「自 6 月第二周以來廢水病毒濃度穩步上升」。

自上個月底以來，洛杉磯縣衛生區位於蘭卡斯特（Lancaster）的處理廠出現了更大幅度的增長。費若表示，「檢查廢水中的病毒量，為補充檢測數據和加強監測提供了一種有前途的方法，有助於更好地了解社區傳播的水平」。

舊金山 加州大學分校醫學系主任瓦赫特（Dr. Robert Wachter）認為，病例數不再可靠，而且現在的病例數量可能和在 12 月和 1 月的大規模激增期間看到的情況並沒有什麼不同。這就是為什麼面對大量病例，他強烈建議在室內公共場所戴口罩 。

在舊金山加大的醫院，5.7% 的無症狀患者的新冠檢測呈陽性，這意味著每 18 名感覺良好的人中就有 一人感染了新冠病毒。換句話說，在一個 100 人的小組中，有 99.7% 的機會有人感染了新冠病毒，並且可能具有傳染性。瓦赫特表示， 「在下次進入擁擠的酒吧或乘坐 100 人的飛機時，請考慮一下」。他補充，希望空乘人員舉起一個牌子，上面寫著「我可以向你保證，這架飛機上有人感染了新冠病毒」，這樣戴口罩比例應該會上升。

在河濱加大和洛杉磯加大 等其他校區以及聖地牙哥聯合大學等學校系統的帶領下，各大校園紛紛更新口罩規定。此外，電影業最近又開始要求在洛杉磯附近的電影拍攝場地上佩戴口罩。

根據數據統計，上個月，洛杉磯縣的每周新冠死亡人數翻了一番，從每周50人增加到100人。在秋冬 Omicron 激增期間，每周死亡人數達到峰值，每周超過 500 人。而舊金山加大職業健康項目主任科斯尼克（Dr. Robert Kosnik）表示，目前員工和學生人數激增數量是Omicron秋冬潮的兩倍。

考慮到這一波的持續時間，新冠疲勞很容易出現。但是，科斯尼克補充說，「我們仍然需要保持警惕」。