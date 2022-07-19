廢水病毒濃度上升 加州今夏恐比冬季Omicron嚴重
今年6 月以來洛杉磯周邊廢水病毒濃度穩步上升，預期今夏新冠感染人數可能比冬季Omicron浪潮還要高。
根據為卡拉巴薩斯（Calabasas）及其周邊地區提供服務的拉斯維吉內斯（Las Virgenes）市政給水管理區反映，洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）在簡報中說「自 6 月第二周以來廢水病毒濃度穩步上升」。
自上個月底以來，洛杉磯縣衛生區位於蘭卡斯特（Lancaster）的處理廠出現了更大幅度的增長。費若表示，「檢查廢水中的病毒量，為補充檢測數據和加強監測提供了一種有前途的方法，有助於更好地了解社區傳播的水平」。
舊金山加州大學分校醫學系主任瓦赫特（Dr. Robert Wachter）認為，病例數不再可靠，而且現在的病例數量可能和在 12 月和 1 月的大規模激增期間看到的情況並沒有什麼不同。這就是為什麼面對大量病例，他強烈建議在室內公共場所戴口罩。
在舊金山加大的醫院，5.7% 的無症狀患者的新冠檢測呈陽性，這意味著每 18 名感覺良好的人中就有 一人感染了新冠病毒。換句話說，在一個 100 人的小組中，有 99.7% 的機會有人感染了新冠病毒，並且可能具有傳染性。瓦赫特表示， 「在下次進入擁擠的酒吧或乘坐 100 人的飛機時，請考慮一下」。他補充，希望空乘人員舉起一個牌子，上面寫著「我可以向你保證，這架飛機上有人感染了新冠病毒」，這樣戴口罩比例應該會上升。
在河濱加大和洛杉磯加大等其他校區以及聖地牙哥聯合大學等學校系統的帶領下，各大校園紛紛更新口罩規定。此外，電影業最近又開始要求在洛杉磯附近的電影拍攝場地上佩戴口罩。
根據數據統計，上個月，洛杉磯縣的每周新冠死亡人數翻了一番，從每周50人增加到100人。在秋冬 Omicron 激增期間，每周死亡人數達到峰值，每周超過 500 人。而舊金山加大職業健康項目主任科斯尼克（Dr. Robert Kosnik）表示，目前員工和學生人數激增數量是Omicron秋冬潮的兩倍。
考慮到這一波的持續時間，新冠疲勞很容易出現。但是，科斯尼克補充說，「我們仍然需要保持警惕」。
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