副警長兩度中槍 清晰描述助逮嫌犯

聖伯納汀諾縣一名副警長周日在庫卡蒙加牧場遭槍擊後送醫急救。（Onscene.TV）

聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）警局表示，該局一名副警長在庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）的案件中遭兩次槍擊 ，目前正在醫院急救。

槍擊事件發生在午夜時分，警局接到在 Sycamore Court 57000 街區可疑車輛的報告，副警長趕往現場。警方表示，副警長是一名在警隊工作了五年的老職員，他開始記錄車輛，這時司機掏出槍向他連開兩槍。之後司機試圖逃跑，副警長向司機回擊開槍，但並未擊中。

據警局稱，這名未立即被發現受傷的副警長通過無線電呼救，同時還提供了槍手的描述。周邊其他警局立即提供了援助，並要求直升機將副警長送到波莫那谷醫療中心搶救。

不久後，有一名嫌犯在該地區被警察 拘留，這名嫌犯確認為35歲的Nicholas Campbell。據警方稱，之前Campbell在北加 曾因拆涉劫車而被捕，之後假釋。

警方稱，17日上午，這名副警長傷勢已經穩定，正在醫院休養。該局警長Shannon Dicus表示，他已經和該副警長談過，並告訴他「我為他和他的反應感到非常自豪」，並稱讚他在通過無線電匯報時「對嫌犯進行了非常清晰的描述」，這幫助了其他警員迅速逮捕嫌犯。