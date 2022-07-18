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棄養增、人手減 洛市寵物收容所爆滿 狗狗25天無人遛

【洛杉磯訊】
由於收容所人力減少但收容狗狗的數量增加，狗狗們在籠裡待數周或數月都無法出去遛。（取自Chesterfield Square Animal Services Center臉書）
由於收容所人力減少但收容狗狗的數量增加，狗狗們在籠裡待數周或數月都無法出去遛。（取自Chesterfield Square Animal Services Center臉書）

洛杉磯南部的一間寵物收容所，由於人手的短缺，這隻名叫Flora的小狗已經有25天沒有被志願者帶去散步了。

根據志願者反映，在洛市最擁擠的寵物收容所——切斯特菲爾德廣場動物服務中心（Chesterfield Square Animal Services Center），狗狗們會在他們的狗窩裡待上數周或數月都無法出去遛。而在該市的很多收容所，由於動物太多，沒有足夠空間，很多狗被關在淋浴間和野生動物籠子裡，狗舍和籠子無法安全清潔，動物長期都被關著無法離開。

批評人士表示，這反映了洛杉磯動物服務機構長期做法的弊端，該部門主要依靠無償志願者而不是城市僱員來遛狗和鍛錬狗，隨著越來越多的狗進來，這個系統正受到壓力。與此同時，收容所過度擁擠和關於狗應該得到什麼樣的照顧的分歧，給該部門出了個大難題，員工短缺也影響了收容所的運營。

對此，收容所臨時經理拉米雷斯（Annette Ramirez ）表示，收容所為動物們提供食物、水和出去遛狗都需要志願者，在該動物服務中心目前共有300隻動物，志願者的人手根本不夠。由於洛市的「鼓勵老年城市僱員退休」計畫，動物服務機構失去了20% 以上的人力。

事實上與2021年相比，今年收容所已經擁有了更多的志願者，但這項工作對體力要求很高，志願者表示他們仍然跟不上。此外，據該部門稱，經濟和住房壓力正在促使業主放棄寵物，截至今年5月，洛市收容所接收的狗比去年同期增加了30%。 該部門上個月宣布，它正面臨收容所空間危機。

為解決這個問題，兩名洛杉磯市議員呼籲為該市陷入困境的動物收容所提供更多資源，市議員哈里斯-道森（ Marqueece Harris-Dawson）表示，希望動物得到人道的對待。他認為「到處都是熱愛寵物並願意花時間扭轉局勢的人。如果動物服務與當地社區合作，他們就會出現」。代表聖費南多谷的議員布魯門菲爾德（Bob Blumenfield）則對了解到的收容所情況感到震驚，他表示「自己的家人曾在收容所收養過狗，為這些動物感到心碎」。他認為該部門需要更多的員工和更好的辦法，讓公眾更容易自願和收養動物。

洛市市長洛市市長賈西提 （Eric Garcetti）發言人沃爾曼 (Harrison Wollman) 表示，市長「非常重視收容所動物的健康和安全，並承認收容所的當前條件與他為動物福利設定的高標準不一致」。

負責動物問題的委員會主席、市議員科雷茨（Paul Koretz）表示，他將在下周安排一次緊急公開會議，討論收容所的「緊急運營問題」。

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