内陸寵物執照檢查 本周開始

内陸谷動物收養與管理局從本周開始兩年一度的寵物執照推廣與檢查，相關工作人員將在轄區範圍內展開訪問，確保飼養寵物符合規範。按規定，四個月以上的狗和貓都需要辦理年度寵物許可證和標簽。（忠犬俱樂部提供）

内陸谷動物收養與管理局（Inland Valley Humane Society和S.P.C.A. (IVHS)）從本周開始兩年一度的寵物執照推廣與檢查，相關工作人員將在轄區範圍內展開訪問，確保飼養寵物符合規範。

這項挨家挨戶的檢查將從本周開始持續到9月，旨在提高寵物許可合規性。與傳統的做法一樣，工作人員今年的檢查也將不會直接與居民面對面接觸，而只是將相關的最新信息和資料放在住家門口，這些信息包括爲什麽寵物需要執照，以及如何申請獲得狗或貓許可證等。

按規定，四個月以上的狗和貓都需要辦理年度寵物許可證和標簽。所有犬隻執照都需要飼主提供寵物狂犬病疫苗 接種的證明，並且需要提供絕育證書，才能以較低的費用獲得執照。

今年已絕育狗的執照費30元，尚未絕育狗的執照費100元。已絕育貓執照費為五元，未絕育貓執照費十元。飼主為退伍軍人、現役軍人和60歲或以上年長者，絕育狗執照費為十元。

今年5月下旬開始，動物收養與管理局開始使用DocuPet平臺，方便飼主在線繳費辦理寵物許可證申請，飼主可建立一個安全的在線檔案，支付和下載他們的寵物許可證，並可以從各種設計師寵物標籤中挑選最愛，並在需要時聯係寵物丟失查詢服務部門。

要了解更多信息或申請寵物許可證，請訪問 www.ivhsspca.docupet.com。或上午8點30分至下午5點30分工作時間内訪問動物收養與管理局，500 Humane Way, Pomona，親自辦理寵物許可證。週一至週六可致電909-623-9777瞭解詳情。