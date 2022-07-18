内陸寵物執照檢查 本周開始
内陸谷動物收養與管理局（Inland Valley Humane Society和S.P.C.A. (IVHS)）從本周開始兩年一度的寵物執照推廣與檢查，相關工作人員將在轄區範圍內展開訪問，確保飼養寵物符合規範。
這項挨家挨戶的檢查將從本周開始持續到9月，旨在提高寵物許可合規性。與傳統的做法一樣，工作人員今年的檢查也將不會直接與居民面對面接觸，而只是將相關的最新信息和資料放在住家門口，這些信息包括爲什麽寵物需要執照，以及如何申請獲得狗或貓許可證等。
按規定，四個月以上的狗和貓都需要辦理年度寵物許可證和標簽。所有犬隻執照都需要飼主提供寵物狂犬病疫苗接種的證明，並且需要提供絕育證書，才能以較低的費用獲得執照。
今年已絕育狗的執照費30元，尚未絕育狗的執照費100元。已絕育貓執照費為五元，未絕育貓執照費十元。飼主為退伍軍人、現役軍人和60歲或以上年長者，絕育狗執照費為十元。
今年5月下旬開始，動物收養與管理局開始使用DocuPet平臺，方便飼主在線繳費辦理寵物許可證申請，飼主可建立一個安全的在線檔案，支付和下載他們的寵物許可證，並可以從各種設計師寵物標籤中挑選最愛，並在需要時聯係寵物丟失查詢服務部門。
要了解更多信息或申請寵物許可證，請訪問 www.ivhsspca.docupet.com。或上午8點30分至下午5點30分工作時間内訪問動物收養與管理局，500 Humane Way, Pomona，親自辦理寵物許可證。週一至週六可致電909-623-9777瞭解詳情。
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