美西華人學會 4人獲頒獎助學金

美西華人學會各位理事和獲獎的四名學生合影。（攝影／朱敏梓）

美西華人學會舉辦的第八屆高中11年級和12年級獎學金及第二屆應屆高中畢業生獎助學金頒獎典禮，在聖蓋博市舉行。本次獎學金共評出三位獲獎者，獎金每人1000元。助學獎學金評出一位獲獎者，獎金1500元。

由三位評委組成的獎學金委員從課外與社區服務，自傳論文，學業成績，領導與才藝等方面對申請人做出評估，擇優選出獲獎者。獲獎學生分別是，以第一名的成績畢業於亞凱迪亞 高中（Arcadia High School）即將入學南加大 （USC）的劉凱琳（Kathy Liu）， 畢業於Troy High School即將入學爾灣加大（UC Irvine）的金楷傑（Kyle King），以及Crean Lutheran High School的11年級學生林亞軒（Allison Lin）。助學金獎金則由畢業於Cerritos High School，即將入學聖地牙哥加大（UC San Diego）的李慶俞（Michelle Lee）獲得。

頒獎典禮現場。（攝影／朱敏梓）

每個獲獎者均品學兼優，並各有特點：劉凱琳在亞凱迪亞高中畢業典禮上，代表畢業生致辭。她是校羽毛球隊隊長，個人多次獲得全國及地方比賽的冠軍，並帶領校隊多次獲得加州校際聯盟（CIF）的冠軍。金楷傑連續兩年參加中華民國 僑務委員會舉辦的「海外青年文化志工培訓班」，並參加「海外青年英語服務營」，幫助台灣的高中生學習英文。林亞軒則是中華民國僑務委員會海外青年大使協會青年大使。她也是射箭運動員，多次參加全國及地方比賽，並屢獲佳績。李慶俞是校女子籃球隊隊長，與教練一起，組織和領導校隊的訓練和比賽。