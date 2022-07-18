吳婉瑩致力協助留學生參加公益、拓展社交

吳婉瑩現任美國易咨范（Easyfind）生態科技傳媒部的公關經理。（吳婉瑩提供）

華人 留學生在海外，因為語言、文化等差異，融入主流社會往往有障礙，容易陷入華人「小圈子」，束縛了人際交流和職業發展道路。華人留學生吳婉瑩來美後創辦了美國馬來西亞學生會，還擔任美國留學生協會聯盟（USOSU）的外聯部長，兩個機構都與當地市政府、企業建立了深深的聯繫，幫助留學生拓展了社交圈。吳婉瑩說，希望通過自己的努力，為海外留學生謀福利。

吳婉瑩在來到美國之前，曾留學馬來西亞、新加坡、英國等地擔任多芬（Dove）南亞地區公關，結識了不同領域的人才，意識到學海無涯。她又來美國繼續深造，在加州拉汶大學取得工商管理碩士，現成為美國易咨范（Easyfind）生態科技傳媒部的公關經理。

吳婉瑩希望通過自己的努力，為海外留學生謀福利。（吳婉瑩提供）

2020年吳婉瑩加入了美國留學生協會聯盟，與聯盟主席吳宇宙等人一起，在反歧視亞裔 的運動中，策劃、收集、拍攝了反仇恨亞裔公益宣傳片，引起了美國亞裔群體的共鳴和支持。在Delta病毒席捲美國之際，美國留學生協會聯盟向東洛杉磯學院捐贈了1000個KN95口罩。該聯盟十分注重與當地政府的合作和交流，曾多次獲得了聖蓋博市頒發的賀狀，吳婉瑩個人也獲得過市府賀狀。

吳婉瑩說，其實包括中國留學生 在內的在美留學生，都會因為文化差異，語言不通，社會資源匱乏等障礙，找工作很困難，但機會也是有的。她建議留學生在校期間多參加社會公益活動、拓展人脈，多參加實習，為找工作做好充足準備。她說，積極主動融入主流社會，不但可以提升英文水平，形成英文文化思維，還可以結識不同領域的朋友，拓寬人脈圈。

除了工作學習，吳婉瑩還是音樂達人，她會彈鋼琴，歌也唱得不錯。她說，疫情宅家期間，還自學了尤克麗麗。她說，「音樂意味著靈感來源，一種藝術形式，喜歡音樂是因為它給我帶來無盡的靈感，也代表著我的人生態度和生活方式。」