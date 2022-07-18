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村上隆太陽花密集轟炸洛杉磯 The Broad博物館展出作品

記者張宏／洛杉磯報導
漫天漫地的太陽花笑臉。
漫天漫地的太陽花笑臉。

密集物恐懼者要注意了！被譽為日本平成時代最偉大的藝術家村上隆，帶著漫天漫地的太陽花笑臉「密集轟炸」洛杉磯。這場在The Broad博物館為期數月的展覽持續到9月25日，快來感受快樂和打卡吧！

（影音來源：記者張宏）

村上隆和Off White的作品。（記者張宏／攝影）
村上隆和Off White的作品。（記者張宏／攝影）
村上隆的裝置作品。（記者張宏／攝影）
村上隆的裝置作品。（記者張宏／攝影）

在The Broad博物館迎來深受亞裔喜愛的藝術家村上隆，在即日至9月25日期間舉辦「村上隆，踩在彩虹尾巴上」（Takashi Murakami: Stepping on the Tail of a Rainbow）特別藝術和沉浸展， 並與Meta的Spark AR、Instagram和BUCK等平台合作，利用AR體驗來表達村上隆的繪畫和雕塑，及他對世界人民創傷和災難的關注。展廳展覽村上隆多幅代表性作品，漫天漫地的太陽花笑臉、卡通人物和鬼怪神仙的異想世界，集中展示這位日本影響力最大的在世藝術家的藝術風格。

村上隆的作品吸引不少卡通和日本文化愛好者。（記者張宏／攝影）
村上隆的作品吸引不少卡通和日本文化愛好者。（記者張宏／攝影）
村上隆的作品。（記者張宏／攝影）
村上隆的作品。（記者張宏／攝影）

展覽除了吸引不少卡通和日本文化愛好者，還吸引亞裔年輕人，人們通過這些流行文化的代表符號，感受快樂和藝術家的自由想像。華人王小姐表示，博物館門票是免費的，但是這個特展是收費的，不過物超所值。她一直都很喜歡村上隆，每次看到太陽花的笑臉都很開心，這次看到那麼多太陽花令人激動。雖然它的周邊都價格不菲，但是她還是買了一個小小的別針作為紀念。

「這不是美國國旗」（This Is Not America’s Flag）展覽。...
「這不是美國國旗」（This Is Not America’s Flag）展覽。（記者張宏／攝影）

與村上隆一起展出的特展還有以阿爾弗雷多·賈爾 (Alfredo Jaar) 1987年的作品「美國的標誌」（A Logo for America）命名的展覽「這不是美國國旗」（This Is Not America’s Flag），展出作品採用美國國旗標誌性的紅色、白色和藍色旗幟，探討美國國旗的意義、當代國家認同的複雜性和矛盾性以及藝術家對公民的問題進行批判性討論。展覽作品來自Laura Aguilar、Nicole Eisenman、Genevieve Gaignard、Jeffrey Gibson、David Hammons、Jaar、Jasper Johns、John Outterbridge、Betye Saar、Fritz Scholder 和 Hank Willis Thomas等20多位藝術家的作品。該展覽正好適合國慶節期間打卡參觀。

村上隆特展時間是即日至9月25日，地點是The Broad（ 221 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90012），詳情可登錄 https://www.thebroad.org/

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