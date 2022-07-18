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南加抗旱 致力廢水回收再利用計畫

編譯組／綜合報導
Hyperion水回收處理廠新廢水處理設備，可望於2035年開始運營。（洛市網站lacity.org）
Hyperion水回收處理廠新廢水處理設備，可望於2035年開始運營。（洛市網站lacity.org）

洛杉磯時報報導，面對嚴重乾旱，城市和水務機構如今大力投資大型污水回收設備，這些系統，有望將目前排入大海的數十億加侖污水重新處理再有效運用。

洛縣目前正開發大規模水回收計畫，包括34億元，位於卡森（Carson）的「聯合水污染控制廠」（Joint Water Pollution Control Plant），和160億元，洛杉磯水電局「下一步行動」（Operation Next）計畫，旨在100%淨化Hyperion水回收處理廠（Hyperion Water Reclamation Plant）的廢水並再利用。

加州大都會水利局的科非（Brad Coffey）說，「我們的目標是真正將南加州最大的處理廢水排放量，變成地下水補給，改善加州大部分地區依賴積雪以獲得水資源情況，因這部分正受到氣候變化威脅。」

在加州上一次乾旱期間，相關單位著手推動回收城市廢水，以便重新將水導入水庫、地下儲水層，或市府供水管線中。

洛市政府官員稱，Hyperion水回收處理廠的新廢水回收設備，可望於2035年開始營運。目前該處理廠僅將廢水處理到排放至聖卡蒙尼卡灣的水平。未來可望能每日生產約2.3億加侖足夠清潔，可飲用的水。

目前加州只有23%廢水被回收再利用。根據橙縣水智庫，太平洋研究所（Pacific Institute）報告，包括洛杉磯和加州一半人口在內的南海岸水文地區，水回收率約29%。

專家指出，南海岸地區每年留下110萬英畝呎（acre-feet），或每日約9.81億加侖未再利用的廢水，未來這些廢水都可能回收再利用。

然而，建設大規模水循環計畫的主要困難，是下水道系統的組織方式。

太平洋研究所研究主任庫利（Heather Cooley）說，「我們建立一個高度集中系統」，但機構需考慮新的管道和輸送系統，將淨化水泵送至各地點，而非將其排放至海洋中。

此外，在許多情況下，水供應商和廢水供應商，彼此是不同群體。庫利說，獲得回收廢水者，通常不是向社區供水者。

目前聯合水污染控制廠，每日排放2.6億加侖處理過的廢水，透過處理廢水和固體廢物產生沼氣提供動力，多餘能源出售給當地電網。

洛杉磯水電局目前每日運行50萬加侖污水處理，最終希望每日供應1.5億加侖水，足以提供50萬戶家庭使用。

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