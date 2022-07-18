我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美光放話：晶片法案沒過 可能外包亞洲代工廠

印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手

加大、加州大校園 擬明年提供墮胎藥

編譯組／綜合報導         
加大州大校園內即將提供墮胎藥。（美聯社）
加大州大校園內即將提供墮胎藥。（美聯社）

為繼續致力於維護女性墮胎選擇，加州大學和加州州立大學系統正努力在1月1日前為所有校園提供藥物墮胎服務。

到目前為止，加州州立大學沒有一個校區提供藥物流產，而加州大學系統內各校區的提供藥物流產情況也各不相同。然而，這兩所大學系統都表示，他們正在按計畫執行2019年通過的一項法律，要求校內的學生健康中心提供該藥物。

根據舊金山加大的研究項目「推進生殖健康的新標準」（Advancing New Standards in Reproductive Health），一旦提供藥物流產，每年可能有多達6228名學生在加大和州大校園內尋求此項服務。

根據該研究項目的2018年報告，每個月有322到519名加大和州大的學生尋求藥物流產。報告估計，其中多達三分之二的學生必須乘坐至少30分鐘的公共交通工具才能到達最近的非校園診所。報告稱，校園附近設施的平均藥物費用超過600元，而平均等待時間為一周。

隨著校園開始提供藥物流產，許多學生將在路上花費更少的時間，自費費用也將減少。獲得藥物流產通常只需幾個親訪也可遠程的預約，並獲得一個處方。

加大學生健康保險計畫涵蓋了藥物流產的費用，但州大系統的學生以及那些放棄保險要求的加大學生則將不得不為接受藥物治療而付費。藥物費用預計將在60元至80元之間。

為了滿足1月1日的最後期限要求，沒有藥物流產服務的州大和加大校園，將不得不培訓藥物提供者，並更新網站上的信息，以便讓學生知道這項服務是可用的。生殖健康倡導和咨詢團體Essential Access Health正在為他們提供Zoom培訓課程，概述新的法律，指導如何實施藥物流產，以及如何在病人結束妊娠後提供支持。一些校園表示，他們正在考慮為藥物流產提供遠程保健預約，並允許學生在離家較近的藥店取藥。

加州大學 保險 墮胎

上一則

南加抗旱 致力廢水回收再利用計畫

下一則

9成加州人 處於新冠高風險區疫情若未改善 洛縣29日起將恢復室內強制口罩令

延伸閱讀

賽車明星伊斯特 在加州油站被假釋犯遊民刺死

賽車明星伊斯特 在加州油站被假釋犯遊民刺死
加大、加州大校園 爭取明年提供墮胎藥

加大、加州大校園 爭取明年提供墮胎藥
聯邦大規模禁致癌溫石棉 加州總檢長力挺

聯邦大規模禁致癌溫石棉 加州總檢長力挺
大仁說財經／談墮胎 社群平台兩難

大仁說財經／談墮胎 社群平台兩難
市議會過關 紐約成墮胎避風港

市議會過關 紐約成墮胎避風港
女醫為俄州遭強暴女童墮胎 印州檢長要查她的執照

女醫為俄州遭強暴女童墮胎 印州檢長要查她的執照

熱門新聞

搶匪洗劫後離開前，將戴女士的小侄子打傷。（戴女士提供）

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

2022-07-11 21:26
案發地監控顯示，多人目擊這起暴力搶劫案。（讀者提供）

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

2022-07-10 20:33
有加州華女另闢蹊徑，往返驅車超過10個小時，前往美墨邊境的某個小鎮買車。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

2022-07-15 15:03
拉哈布拉市（La Habra）E. Whittier 路的381號的7-11發生了搶劫。（ABC）

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

2022-07-11 16:12
酷聖石（Cold Stone Creamery）新推出奧利奧黃金碎餅乾奶油冰淇淋。（Cold Stone Creamery官網）

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

2022-07-15 16:46
殺豬盤短信。（讀者提供）

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

2022-07-16 15:00

超人氣

更多 >
華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床
印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄
韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」

韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」
對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選

對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選