洛城新語／偷盜愈演愈烈 長遠傷及經濟

近日加州 各類偷盜層出不窮，小到砸車行竊、偷車軲轆，大到光天化日之下搶劫珠寶。這些案件中，受損的不僅僅是被盜者的精神和財物，附近商家的名譽，一個城市的安全感，接連遭受打擊。當一個商圈不再安全，居民對一個地區的信心不再，這個城市的經濟恐怕不會有長遠發展。

近日羅蘭岡一處華人商家聚集的廣場大白天發生持槍搶案，一對亞裔 男女購物出來準備離開時，遭兩非裔劫匪持槍毆打搶劫，受害人的6萬元手表被搶走。該事件發生後，路人拍攝的搶劫視頻在網路瘋傳，連同案件發生廣場內的華人超市 名字也連帶在社交媒體上被廣傳，譬如「XX超市搶案，被害人被搶走6萬元手表」，「XX超市前爆搶案，亞裔被打頭破血流」等，超市本身並不是搶案的製造者，卻被連帶遭受了不良影響。不只是那兩名被害人，附近的華人下次再來該超市購物，也不得不三思。

南加州華人區有不少好吃好玩的地方，吸引著不少外來人士到此一遊。然而搶劫盜竊案的頻繁，讓這些人望而卻步，華人區的旅遊業大大受挫。幾日前，一名華人女生在社交媒體吐槽，她與男友出差來南加州，入住聖蓋博市著名酒店，第二天早上本想美美吃一頓早茶，來到地下車庫竟發現車子四個輪子不翼而飛，讓她哭笑不得。還有來旅遊人士停車在鑽石吧某廣場吃飯，出來後車窗被砸，裡面的財物也被搶走。試問這樣的華人區，還有誰敢來旅遊？

近日還有更震驚的搶劫事件，來自北卡的華人珠寶商吳秋煌本來要在巴沙迪那會展中心參加國際珠寶展，結果他共價值百萬的珠寶在從北加聖馬刁至洛杉磯的途中被盜了。這次盜竊案波及15家展商，其中10家為華商，被盜珠寶共計25箱。吳秋煌表示，這是40年來第一次發生這樣的事，讓他無法相信。在這樣的不安全的大環境下，客人也提心吊膽，他不得不考慮縮減業務。

以上種種盜竊搶劫案，均發生在加州，很多是在華人聚集的城市，並且都是近一個月內發生的。盜竊、搶劫如此猖狂，讓人憤怒的同時，還有居民、商家的無力感。一次次的失望，終會造成業者遷出，居民搬家。

根據柏克萊加大2019年一項調查以及聖地牙哥加大2021年的調查，有一半的加州居民考慮過搬離加州。其中的原因，除了高房價、高稅收，還有犯罪多的原因。有69.2%的受訪者認為搬離加州後，新住家所在州的犯罪率會更低。

近年來，有不少新移民更喜歡定居橙縣。華人喜歡爾灣，並不僅僅因為那裡有高學分學區，環境優美，其連續16年蟬聯「全美最安全城市」的美譽，也是深得人心的重要原因。良好的治安環境，是一切經濟行為的基石，加州一些城市的治安如果再惡劣下去，只會導致更多商家、居民、旅遊者被「勸退」，城市的經濟到時候恐怕會被大大地拖累。