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洛縣府懸賞1.5萬 緝停車場搶劫犯

記者丁曙╱洛杉磯綜合報導
核桃市鑽石吧華人協會16日中午在案發現場舉行抗議集會。（核桃市鑽石吧華人協會）
核桃市鑽石吧華人協會16日中午在案發現場舉行抗議集會。（核桃市鑽石吧華人協會）

針對上周末在羅蘭岡華資超市停車場發生的一起暴力搶劫案，洛杉磯縣政委員（Supervisor）蘇麗絲（Hilda L. Solis）表示，兩名嫌疑人在光天化日之下，持槍打劫一對亞裔夫婦搶走了價值6萬元的勞力士手表（Rolex）；為協助調查盡早破案，她懸賞1萬5000元徵集線索，早日將肇事者繩之以法。

蘇麗絲在聲明中指出，「上害周末在羅蘭岡99Ranch超市停車場發生的亞裔夫婦遭暴力襲擊，我感到非常難過。針對亞太裔（AAPI）毫無意義的攻擊及傷害還在繼續，只會加劇我們社區之間的分裂。」

蘇麗絲已經指示洛縣人際關係委員會反仇恨犯罪科（LA vs. Hate）和公共衛生局暴力預防辦公室，為受此創傷事件影響的受害人提供相應的資源和支持。公共安全對所有人都非常重要。為了協助調查，根據縣政委員蘇麗絲的提議，洛杉磯縣政府懸賞1.5萬元，獎勵任何能夠提供劫匪相關訊息的人們，以幫助逮捕及定罪嫌犯。

2022年7月9日（上周六）中午時分，位於Nogales大道的華資超市前面停車場，一對亞裔夫婦正在將採購的商品放入汽車後車箱時，遭到兩名劫匪的暴力襲擊。其中一人以槍柄毆打男受害者，並奪走他的勞力士表。隨後兩名劫匪開著一輛白色Dodge Challenger轎車離開現場，但車上掛的是紙質車牌。兩名劫匪年齡在25-30歲之間，穿著黑色連帽運動衣和灰色運動褲，攜有半自動手槍。

蘇麗絲將確保洛縣以執法和其他司法資源的形式繼續為社區提供支持。民眾有任何關於99 Ranch Market搶劫事件的信息，請致電909-595-2264 聯繫洛杉磯縣警局核桃分局。希望匿名報案的人們可撥打滅罪熱線800-222-8477。如果需要與仇恨事件相關的任何服務和資源，請聯繫2-1-1。

此外，核桃市鑽石吧華人協會16日中午（11:00am-1:00pm），在案發現場一角舉行抗議集會，呼籲華人和亞裔去現場發聲，向政府施壓及早破案，以及增加警力保護亞裔和各族群市民。

羅蘭岡華資超市停車場兩嫌犯毆打並搶劫亞裔。（視頻截圖）
羅蘭岡華資超市停車場兩嫌犯毆打並搶劫亞裔。（視頻截圖）
亞裔男子在超市停車場被打得頭破血流，女子為他拭血止痛。（視頻截圖）
亞裔男子在超市停車場被打得頭破血流，女子為他拭血止痛。（視頻截圖）

亞裔 蘇麗絲 洛杉磯

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