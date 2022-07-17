易烊千璽「考編」 惹惱中國青年 海外華人卻慶幸

中國男明星易烊千璽考編引發中國年輕人眾怒。（易烊千璽微博圖片）

人間悲喜並不相通，中國男明星易烊千璽考編引發中國年輕人眾怒， 海外華人 慶幸美國公務員沒那麼香，且不會有編制一說。三名中國男明星易烊千璽、羅一舟、胡先煦日前微博 熱搜，宣告成功考上中國國家話劇院編制。本來是當作喜事昭告天下，但引發中國大陸年輕人憤慨，認為他們無需筆試，也沒有經過面試，且不符合公開招聘條件。

在當下中國，2022年大學畢業生有1076萬人，但簽約率只有15%，考公考編成為年輕人擠破頭的香餑餑。而他們三個人明明已經名利雙收，卻依然輕鬆佔據普通人努力一生也得不到的東西，由此引爆年輕人的怒火。認為他們是特權的傲慢，是對公平的踐踏。事情發酵後，一些官媒為這三人發聲力挺，如中國新聞周刊公眾號稱呼這些怒火沖天的年輕人為「小鎮做題家」（特指那些出身小城，埋頭苦讀，擅長應試的書呆子），認為他們是酸葡萄心理。

還有官媒表示，科學家和明星是平等的，被網友反駁科學家和明星無論在收入和貢獻方面都是不平等的，易烊千璽也不具備顏值這一稀缺資源。網友還起底易烊千璽從中考開始就一路使用各種特權走到今天，一時間易烊千璽考編三大爭議、易烊千璽中考、什麼是小鎮做題家等關鍵詞佔據微博熱搜。

三名中國男明星易烊千璽、羅一舟、胡先煦的名字進入中國國家話劇院2022年應屆畢業生招聘擬聘名單。（國家話劇院）

不少中國年輕人藉此披露自己在考編考公各種考試道路上付出的艱辛，有的人支教十年都得不到一個編制，一個女孩說她為了參加藝考穿著高跟鞋在寒冬裡站了足足八個小時，期間滴水未進，而易烊千璽卻有專門的考試通道。考試本該是公平的，但是普通人的寒窗苦讀卻換來被特權在地上碾壓。

相比之下，一些海外華人表示慶幸。華人Jenny孫表示，美國公務員雖然也涉及人情關係介紹，有退休福利，但至少不會像中國大陸那麼競爭慘烈。中國現在的趨勢是萬般皆下品，唯有編制高。她在中國的朋友現在都以進體制為榮，其實說白了都是拚關係進去，然後在裡面獲得所謂的安全感。甚至有北大博士去做城管，一個健康的社會，應該是除了公務員，年輕人能有更多更好的選擇。

華人沈先生說，中國是人際關係社會多年，但高考相對還曾是公平的，讀書還能改變命運。但是近年競爭激烈，年輕底層民眾的上升通道幾乎都被堵死，加上疫情 封城，經濟每下愈況，人人都想進體制獲得安全感，中國的年輕人現在很難。