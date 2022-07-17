我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨飆、開支增…想動用儲蓄？3情況考量不同

川普再戰總統？舊部紛歸隊 影子政府隱然成形

易烊千璽「考編」 惹惱中國青年 海外華人卻慶幸

本報記者／洛杉磯報導
中國男明星易烊千璽考編引發中國年輕人眾怒。（易烊千璽微博圖片）
中國男明星易烊千璽考編引發中國年輕人眾怒。（易烊千璽微博圖片）

人間悲喜並不相通，中國男明星易烊千璽考編引發中國年輕人眾怒， 海外華人慶幸美國公務員沒那麼香，且不會有編制一說。三名中國男明星易烊千璽、羅一舟、胡先煦日前微博熱搜，宣告成功考上中國國家話劇院編制。本來是當作喜事昭告天下，但引發中國大陸年輕人憤慨，認為他們無需筆試，也沒有經過面試，且不符合公開招聘條件。

在當下中國，2022年大學畢業生有1076萬人，但簽約率只有15%，考公考編成為年輕人擠破頭的香餑餑。而他們三個人明明已經名利雙收，卻依然輕鬆佔據普通人努力一生也得不到的東西，由此引爆年輕人的怒火。認為他們是特權的傲慢，是對公平的踐踏。事情發酵後，一些官媒為這三人發聲力挺，如中國新聞周刊公眾號稱呼這些怒火沖天的年輕人為「小鎮做題家」（特指那些出身小城，埋頭苦讀，擅長應試的書呆子），認為他們是酸葡萄心理。

還有官媒表示，科學家和明星是平等的，被網友反駁科學家和明星無論在收入和貢獻方面都是不平等的，易烊千璽也不具備顏值這一稀缺資源。網友還起底易烊千璽從中考開始就一路使用各種特權走到今天，一時間易烊千璽考編三大爭議、易烊千璽中考、什麼是小鎮做題家等關鍵詞佔據微博熱搜。

三名中國男明星易烊千璽、羅一舟、胡先煦的名字進入中國國家話劇院2022年應屆畢業...
三名中國男明星易烊千璽、羅一舟、胡先煦的名字進入中國國家話劇院2022年應屆畢業生招聘擬聘名單。（國家話劇院）

不少中國年輕人藉此披露自己在考編考公各種考試道路上付出的艱辛，有的人支教十年都得不到一個編制，一個女孩說她為了參加藝考穿著高跟鞋在寒冬裡站了足足八個小時，期間滴水未進，而易烊千璽卻有專門的考試通道。考試本該是公平的，但是普通人的寒窗苦讀卻換來被特權在地上碾壓。

相比之下，一些海外華人表示慶幸。華人Jenny孫表示，美國公務員雖然也涉及人情關係介紹，有退休福利，但至少不會像中國大陸那麼競爭慘烈。中國現在的趨勢是萬般皆下品，唯有編制高。她在中國的朋友現在都以進體制為榮，其實說白了都是拚關係進去，然後在裡面獲得所謂的安全感。甚至有北大博士去做城管，一個健康的社會，應該是除了公務員，年輕人能有更多更好的選擇。

華人沈先生說，中國是人際關係社會多年，但高考相對還曾是公平的，讀書還能改變命運。但是近年競爭激烈，年輕底層民眾的上升通道幾乎都被堵死，加上疫情封城，經濟每下愈況，人人都想進體制獲得安全感，中國的年輕人現在很難。

華人 微博 疫情

上一則

聖地牙哥調漲水費 明年生效

下一則

竊銅者偷電線 巴市路燈沒電

延伸閱讀

用Google搜尋老了嗎？美年輕人改用這2個App探索新知

用Google搜尋老了嗎？美年輕人改用這2個App探索新知
史上最苦畢業季 中國青年失業率19.3% 企業因疫減招求職難

史上最苦畢業季 中國青年失業率19.3% 企業因疫減招求職難
人瑞中心紀念車衣大罷工40周年

人瑞中心紀念車衣大罷工40周年
最新研究指小酌對40歲以上的人有益 年輕人該滴酒不沾

最新研究指小酌對40歲以上的人有益 年輕人該滴酒不沾
考公職風波發酵 為偶像平反 易烊千璽粉絲搬出胡適

考公職風波發酵 為偶像平反 易烊千璽粉絲搬出胡適
易烊千璽享特權爆脫粉 殃及張藝謀新片「滿江紅」停拍

易烊千璽享特權爆脫粉 殃及張藝謀新片「滿江紅」停拍

熱門新聞

搶匪洗劫後離開前，將戴女士的小侄子打傷。（戴女士提供）

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

2022-07-11 21:26
案發地監控顯示，多人目擊這起暴力搶劫案。（讀者提供）

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

2022-07-10 20:33
一對亞裔男女在羅蘭岡超市停車場被搶，男子被打頭破血流，女子用紙巾為他止血。（讀者提供）

羅蘭岡超市停車場 亞裔被搶金表頭破血流

2022-07-09 22:50
一對亞裔男女在羅蘭岡超市停車場被搶，男子被打頭破血流，女子用紙巾為他止血。（讀者提供）

結伴仍遭搶… 2非裔白晝亮槍 商場停車場搶亞裔金表

2022-07-10 02:20
拉哈布拉市（La Habra）E. Whittier 路的381號的7-11發生了搶劫。（ABC）

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

2022-07-11 16:12
有加州華女另闢蹊徑，往返驅車超過10個小時，前往美墨邊境的某個小鎮買車。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

2022-07-15 15:03

超人氣

更多 >
性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」

性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」
紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜
遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙
殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路
通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了