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雇員重返辦公室占35% 高層主管僅19% 企業搞雙標？

編譯組╱綜合報導
調查發現，許多企業高層並未遵守自己定下的規定重返辦公室上班。（Getty Images）
調查發現，許多企業高層並未遵守自己定下的規定重返辦公室上班。（Getty Images）

彭博社（Bloomberg）報導，企業高層鐵了心要員工返回辦公室上班，是因為這個規定，並不適用在他們自己身上。

即時通訊軟體Slack支持的調查機構「未來論壇」（Future Forum）從2020年6月開始，在美國、澳洲、法國、德國、日本和英國，對超過1萬名白領上班族所進行的調查發現，一周回公司上班五天的非高層雇員比例有35%，但高層主管只有19%。

這些通勤的雇員普遍認為，他們的工作與生活平衡性比主管糟很多，超過一半的人表示希望能多點靈活性。這項調查對所謂「高層主管」所下的定義包括：總裁、企業合夥人和擁有「某某長」（Chief）頭銜的管理者。

調查報告表示，這個差距不斷在擴大，說明企業重返辦公室的政策存在雙重標準。包括Google和美國銀行（Bank of America）在內的大企業高層一再呼籲員工重回辦公室，部分原因是為了加強面對面的團隊合作，但主管在某種程度上卻擁有豁免權。有些企業還對他們辦公室的長期租賃合約和先進的總部存在的合理性提出一套說法，例如位於北加州南灣庫比蒂諾市的蘋果公司。

然而，雇員並不接受這些說法。調查發現，對公司靈活性不滿意的雇員現在表示，他們明年「絕對」會另覓新工作。此外，與擁有工作地點靈活性的雇員相比，全時在公司上班的雇員，工作與生活平衡感下滑了兩倍。未來論壇執行負責人艾略特（Brian Elliott）說：「由上而下的強制命令，通常都行不通。」

調查說，提供較多選擇除了可以改善員工精神健康之外，還可以提高企業的多元性、公平性和包容性。調查發現，82%的亞裔、79%的非裔和77%的白人，喜歡混合或完全遠距的工作方式。由於托兒費用不斷上漲，女性比以往任何時候，都更希望擁有工作地點的靈活性。

隨著重返辦公室的爭論持續發酵，未來論壇建議企業靈活安排工作時間和地點，才能留住頂尖人才。艾略特說：「員工在辦公室裡給主管一種可掌控的錯覺。但這只是一種錯覺，並不代表員工在辦公室裡才有生產力。」

加州 澳洲 亞裔

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