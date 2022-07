周小淇來美追音樂夢 發行數十單曲

洛杉磯亞裔獨立音樂人周小淇。(周小淇提供)

洛杉磯華裔 獨立藝人、詞曲作者以及音樂製作人和混音師周小淇,個人單曲「Drunk Enough To Call You」、「What You Want」在各平台收穫了15多萬的播放量。身懷音樂夢想的她,也分享了作為華裔音樂人在美國做音樂的挑戰,以及個人追求音樂夢的故事。

周小淇是中國大陸重慶人。她從小受父母薰陶,懷抱音樂夢。小時候的一次機緣巧合,讓她發現了自己的音樂天賦。她回憶,有一次在哥哥的車裡,偶然聽到劉若英的一首歌曲,聽到了其中的合聲,很感興趣。這是她第一次開始研究音樂的唱法。之後周小淇只要一聽到某首歌中的主旋律,就可以唱出合聲,在沒有音樂基礎知識的情況下,她唱歌音也很準。

高三時,她本來想出國讀文學類專業,當時已經收到多所學校的錄取通知書。但周小淇熱愛音樂的決心讓她瞞著父母,在最後一刻申請了音樂學院,並如願拿到洛杉磯知名音樂學院Musicians Institute的錄取通知書。她這才告訴父母。父母得知女兒學習音樂的決心後,毅然支持她。

在Musicians Institute學習期間,周小淇學習了包括聲樂、音樂製作等三個專業。她說,本來學習的是唱歌,但因為洛杉磯這個娛樂大都會 的競爭太激烈了,就改成了較為技術性的音樂製作類專業。

畢業後,周小淇進入知名音樂工作室Melrose Sound Studio實習。該音樂室合作的歌星包括Charlie Puth, Alicia Keys, Bruno Mars等。她主要從事混音、錄製、編曲的工作。之後她開始了音樂製作的Freelance工作。然而疫情期間,包括音樂行業在內的娛樂業備受打擊。周小淇說,尤其是2020年,整個藝術行業都受到衝擊。而音樂算是其他娛樂的中間行業,其他行業如果收到影響,音樂也逃不掉。例如廣告、電影類娛樂如果拍攝受拖延,預算被砍,也會影響當中的音樂製作。

周小淇對自己是「同志」毫不避諱。她說,周圍的朋友都很理解她。但是身在較為傳統的中國家庭,她尚未向父母坦言過。她說,「從小學時就意識到了。」一開始她覺得這是錯誤的感覺,尤其她家非常傳統,「有一段時間很痛苦,覺得自己不一樣,不正常。」到了高中,周小淇就讀的重慶某國際學校的老師,為同學們普及了多元性取向的知識,這時候她才意識到這是很正常的。

周小淇的Soulgood Kid項目是她作為獨立音樂人,發行自己創作歌曲的項目。目前她已經發行單曲數十首,最近發行的「What You Want」更是斬獲十幾萬的收聽量。她預計在7月發布首張個人專輯「Home Grown」,這張專輯記錄了她近幾年的成長經歷,屆時在中美各大音樂平台都可以收聽。