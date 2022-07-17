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洛杉磯飛行計程車 2028年或有可能

編譯組／綜合報導
洛杉磯是許多公司推展飛行計程車目標之一。（Volocopter臉書）
洛杉磯是許多公司推展飛行計程車目標之一。（Volocopter臉書）

想像一下，在洛杉磯交通尖峰時刻，九分鐘便能從聖塔蒙尼卡抵達洛杉磯市中心是什麼感受！這不是天方夜譚，而是「飛行計程車」（air taxis），終於從好萊塢未來大片走入現實。許多公司已計劃在不久的將來，推出飛行計程車服務。

洛杉磯時報報導，總部位於北加州巴洛阿圖（Palo Alto）的阿挈航空（Archer Aviation），43歲執行長哥德斯坦（Adam Goldstein）說，「這些空中交通，解鎖一些可徹底改變生活方式與工作方式的東西。」

預計未來20年，類似哥德斯坦的企業家，將在空中鋪設高速公路，做好熱門目的地之間的規範路線。

事實上，類似無人機的電動飛機，正在加州進行測試，矽谷更是數百家打造美國交通帝國的大本營。目前在圍繞在矽谷的相關企業包括阿契、Joby Avaition和Wisk Aero等，三家公司均將目標對準洛杉磯。

歌德斯坦說，該行業將以爬行、步行到跑步的速度啟動，「到2030年，你會看到更多空中車輛。」

目前阿契正測試一架具有40呎翼展和12個螺旋翼的飛機，可以每小時150哩速度在空中飛馳。一架價值200萬元的飛機，每天可進行約25趟飛行，平均每次25哩。

收購優步未來航空服務公司Uber Elevate的Joby產品經理艾利森（Eric Alllison）說，利用大數據，幫助他們確定潛在起降地點。

Wisk公司則得到波音公司投注4億5000元支持，希望通過無人機投注空中出租車，甚至拓展至貨運。

至於新技術引發的安全性，哥德斯坦和其他專家稱，他們空中出租車有幾個螺旋槳和電池發動機，與直升機相比幾乎不會發生故障，但今年2月，Joby的遙控原型機在加州一次測試中捲入了事故。

洛杉磯交通官員已著手替這個新時代科技做準備，預計至2028年夏季奧運會甚至更早，類似無人機的電動空中出租車將正式投入市場。

目前許多公司正在將洛杉磯大量停車場和高層建築頂層，打造為空中出租車起降門戶。洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）於2019年宣布加速這項新的行動科技，並與阿契航空等合作，幫助制定未來涵蓋空中領域的城市法規。

洛市交通局去年公布一份報告，研究飛行出租車可能面臨的噪音水平、許可與如何影響地面上社區等。世界經濟論壇2020年報告「城市天空原則」（Principles of the Urban Sky），概述包括噪音、公平使用和與其他交通方式聯繫等原則。

在長堤，市府官員也與山景城（Mountain View）公司Wisk Aero合作，研究城市整合技術。

而在巴黎，官員們去年宣布開始測試eVTOL，以便在2024年可運送奧運會觀眾。

然而，這些飛行出租車要在洛杉磯正式上市，先前規劃時間可能更長。

聯邦航空管理局（FAA）官員稱，他們正研究空中機動性，期望於2024年對首批航空出租車進行認證。

但公司可能需數年，才能獲得多項認證，聯邦機構需批准這些飛機設計、安全、製造和運營。

未來單人載客的飛行計程車，將打造新科技領域。 （Volocopter臉書）
未來單人載客的飛行計程車，將打造新科技領域。 （Volocopter臉書）

洛杉磯 租車 加州

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