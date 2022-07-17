降低變種病毒傳播 專家：保持通風

新冠病毒傳染性愈來愈強，專家強調通風非常重要。（Getty Images）

隨著高傳染性的BA.5和BA.2.75等新冠變種病毒 株不斷在社區中傳播，專家再度強調一項可有效減少病毒傳播的方法：保持空氣流通。

史丹福大學 傳染病學家卡蘭（Abraar Karan）說：「我們不知道未來還要面對哪些變種病毒株？但它們的傳播方式都是一樣的，因此，一定要採取淨化空氣的策略。」

但是，怎樣才算通風良好？

波德柯大（University of Colorado Boulder）機械工程學教授米勒（Shelly Miller）表示，通風好壞通常以「每小時換氣量」來衡量，換句話說，就是淨化空氣並引入新鮮空氣。

米勒說：「簡而言之，建築物內有愈多戶外空氣愈好，戶外空氣可以稀釋建築物內的汙染物質，包括病毒在內，可減少在室內的人接觸到病毒。」

以商業場所來說，戶外空氣通常透過中央空調系統或HVAC系統進入；但是，根據環保署的說法，大部分家庭的空調系統並不能引入戶外空氣，代表一般家庭必須靠打開門窗或透過房屋的縫隙才能讓戶外空氣進入。

那麼，每小時應該換氣幾次？

美國疾病防制中心（CDC）建議，現代醫療院所的隔離室每小時至少應該換氣12次，其他區域應該進行更多次換氣。至於像辦公室和學校等常見的非醫療院所環境，專家表示，每小時至少要換氣六次，才能顯著減少病毒的傳播。

伊利諾理工大學（Illinois Tech）室內空氣品質和建築科學專家史蒂芬斯（Brent Stephens）表示，每小時換氣12次是一項偉大的目標。他說：「如果你每小時能換氣五到六次，已經算是能降低感染風險的理想數字。」

不過，美國暖氣、冷藏和空調工程師協會（American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers）表示，飛機機艙的換氣率雖然非常高，但不代表裡面的空氣病毒少；這是因為室內空間密集度愈高，空氣中潛在的病毒數量就愈多，感染風險就愈大。

專家表示，在這種情況下，採取分層策略很重要。例如，在飛機上要戴上高品質口罩 ，加上機艙內的高換氣率，就能進一步降低感染風險。

如果所在的地方無法打開門窗，專家表示，空氣淨化器或HEPA過濾器也有幫助。