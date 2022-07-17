貝斯撤銷背書檢察長候選人

參選洛杉磯市長的貝斯，撤銷對競選洛市檢察長吉爾的背書。（Getty)

洛杉磯 時報報導，面對競選洛市長候選人，房地產開發商卡魯索（Rick Caruso）一波波攻擊，另一名競選洛市市長，聯邦眾議員 貝斯（Karen Bass）日前撤銷對競選洛市檢察長吉爾（Faisal Gill）的背書。

貝斯在2021年3月表態支持吉爾，當時距離她參選洛市長競選還有六個月，她稱吉爾是她多年朋友，並表示，在刑事司法改革上，兩人將成為「進步政策的鬥士。」

然而，當前政治格局，看來與2021年3月有所不同。在犯罪率不斷上升的此時，貝斯不得不在治安和公共安全問題上採取微妙路線。特別是其對手卡魯索不斷攻擊貝斯在處理犯罪上不夠強硬，溫和的立場成了她被攻擊的焦點。

在15日上午發表的聲明中，貝斯的顧問赫爾曼（Doug Herman）說，她的競選團隊已於13日聯繫吉爾競選團隊，表態撤回對她的支持。

貝斯還否定吉爾一項有爭議提議，即暫停起訴大多數新的輕罪指控100天，赫爾曼稱貝斯「絕不同意」。

貝斯的競選團隊拒絕評論撤銷對吉爾支持的原因，但據稱，這是在卡魯索一名助手，向支持者發送一份對貝斯批評宣傳文件後隔一天。該文件特別引用「100天暫停令」。

吉爾競選團隊在15日下午推文中稱，團隊「被告知貝斯今早取消她對吉爾的支持，我們立即將她從網站上刪除」。

貝斯的公開聲明，是在卡魯索15日舉行記者會前。卡魯索說，貝斯一開始決定支持吉爾，是荒謬與可怕的。

吉爾的政策，包括顯著減少對低級別輕罪的刑事指控，支持解決潛在心理健康和藥物濫用問題的轉移計畫，並實施100天暫停輕罪指控，讓辦公室有時間重新調整轉移計畫。

在一分聲明中，吉爾對卡魯索進行猛烈回擊，指責其「散步恐懼政策」欺騙選民。

「我的政策側重某些輕微犯罪，如遊蕩、持有毒品 、未成年持有酒精、未支付停車罰單等」吉爾說，「卡魯索說我不會起訴諸如家庭暴力毆打和襲擊等罪行，就像他完全謊報我的紀錄一樣。」

卡魯索並稱，「貝斯撤銷對吉爾的支持還引發一個問題，即作為市長將如何處理艱難的決定，此情況顯示她會屈服於壓力下。」

在卡魯索舉行記者會後約五分鐘，三名抗議者出現會場，大喊髒話打斷活動，洛杉磯市警局逮捕其中兩人。