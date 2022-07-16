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長堤州大教授 稱遭校警種族歧視

編譯組／綜合報導
疑似遭校警種族歧視的加州州大教授Steven Osuna。（CBS）
疑似遭校警種族歧視的加州州大教授Steven Osuna。（CBS）

長堤加州州大（CSU Long Beach）的社會學教授Steven Osuna日前離開教學大樓時忘記帶鑰匙，尋求校警協助開門時，卻被懷疑身分，他因此向工會舉報，並要求州大校方與校警局道歉。

州大雖然表示，校警的做法並無不當，但是因為認知的不同導致Steven Osuna誤會，因此校方已經對當事人表達歉意，並承諾將修改校區建築的出入辦法。不過代表Steven Osuna的工會強調，校警局仍不作聲，因此工會將要求公開道歉，並要求校警局全面檢討現行規定。

已有終身教授資格的Steven Osuna在加州州大任職七年，但是5月底的遭遇卻讓他懷疑，校警是否因為種族就將他當成嫌犯，不夠資格當個教授？Steven Osuna當天在校區準備轉學生的課程，但在離開辦公大樓時忘記帶手機與識別證。

因此Steven Osuna只好向校警求助，但是對方卻以Steven Osuna沒有識別證拒絕開門，但問題是識別證就在辦公室裡，但校警既不願意上網核對，也不願開門跟Steven Osuna一起進去查證，最後等主管到了，Steven Osuna還是被拒絕進入大樓。當時，就算Steven Osuna哀求，校警還是說規矩就是規矩，因此不願開門。

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