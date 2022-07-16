加州主計長選舉 饒影凡謝票挺郭嫻

加州主計長候選人饒影凡 (Yvonne Yiu)發表謝票感言。（饒影凡競選官網）

加州 主計長（Controller）6月7日的初選開票基本結束，蒙特利公園市華裔 市議員、民主黨 候選人饒影凡（Yvonne Yiu）得票率約15%，位居第三，無緣11月決選。

饒影凡對此發表了謝票感言，她說，「當我第一次來美國，從來沒想過會以公職候選人出現在選票上，有超過100萬人投票給我，支持我做加州主計長。美國選舉制度是我們民主的基石，是全世界的榜樣，作為一名公職候選人感到很驕傲。」

「雖然最後的結果不是我和我的競選團隊所期望的，但我對競選過程和最後的高得票率感到驕傲。我真誠地感謝這次的競選經歷，這段經歷顯示每個人可能成功的機會。最重要的是，不管結果如何，我想感謝你們的支持，友情，以及對我競選的信心。」

「最後，我想對加州主計長民主黨候選人Malia Cohen表示祝賀，祝她在11月的選舉中成功。」

饒影凡在香港出生，十幾歲時隨母親移民來美，經歷曲折的語言關和專業知識學習，才進入金融行業，到美林證券工作。後來自己開設券商公司，十年後實現財務自由選擇退休，在2020年成功競選上蒙特利公園市（Monterey Park）市議員。

根據加州的選舉制度，參加聯邦和加州階層的公職選舉，在初選中獲票最高的前兩名候選人再進入11月決選。根據紐約時報對加州主計長初選統計的結果，共和黨華裔候選人陳仁宜（Lanhee Chen）和民主黨候選人及加州稅務委員郭嫻（Malia Cohen）位列第一第二位，分別得票36.9%和22.8%，兩人晉級11月複選一決勝負。