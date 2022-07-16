搶三縣便利店2死3傷 槍匪被捕

搶劫南加四家便利店槍殺兩人傷三人的連環大盜被捕。 （照片由布雷亞警察局提供）

警方15日（周五）下午表示，一名在南加州 三個縣涉嫌一連串 7-11便利店（7-Elevens）搶劫案並造成兩人死亡、三人受傷的男嫌已經被捕。新聞發布會於15 日下午5點舉行。

布雷亞（Brea）警方已率先展開調查，來自幾個機構的警探們已經見面，包括面對面或通過電郵方式。

這家7-11連鎖便利店懸賞10萬美元，要求公眾提供導致嫌疑人被捕和定罪的信息。據信嫌疑人在犯罪浪潮期間，除了面罩外，在7月11日（周一）還穿著印有綠色和白色圖案的黑色連帽衫。

這一波犯罪狂潮始於洛杉磯 東區安大略（Ontario）午夜，當時一名男子亮出一把手槍要錢但沒有開槍。大約45分鐘後，高地（Upland）的一間7-11便利店被搶劫，嫌疑人拿走了500美元左右。

劫匪顯然是在凌晨1點50分左右前往河濱縣La Sierra街上的7-11便利店，在逃跑前朝一名顧客的頭部開槍，傷者處於危急狀態。

然後，在聖塔安娜（Santa Ana）在位於東17街300街區的一個7-11便利店停車場，凌晨3點25分左右，24 歲的Matthew Rule遭遇一次搶劫未遂事件被槍殺。

不到一個小時後，一名職員在布雷亞（Brea）的7-11便利店被槍殺。最後，凌晨4點55分左右，在鄰近的拉哈布拉（La Habra），一名店員和一名顧客在7-11的槍擊中受傷。

此外，洛杉磯警察 局正在調查7月9日在聖費南多谷發生的一系列武裝搶劫案，是否與7-11便利店的犯罪活動有任何關聯。