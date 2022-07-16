廣場舞噪音擾民 蒙市：不改正就取締

蒙市大媽跳廣場舞音樂聲聒噪擾民。（讀者提供）

本報此前「蒙市廣場舞大媽搶站位 全武行驚動警察 救護車」報導發表後，幾位廣場舞舞團成員反映，看報才知道舞團行為給周圍居民造成了非常不好的影響，尤其不少居民年歲已高，自己非常愧疚。市議會和警察局也表示，如果舞團繼續噪音「擾民」，將不再允許公園跳廣場舞。

據這位匿名的舞團成員稱，舞團內部成員反映過好幾次「噪音太大」，認為廣場舞的聲音只要跳舞的人能聽到就行，不需要「放那麼大聲」，再加上舞團大部分成員都是年紀稍長者，喜歡平和的音樂，也承受不了類似迪斯科那麼「聒噪的音樂」，但是「領導」卻置之不理。此外，半夜11點在公園放音樂跳舞的行為，只是以「領導」為首的個別團員行為，「大家意見都很大，但是領導在群內非常橫行，大家都不敢吭聲，怕遭到威脅和報復」。這位團員表示，爭執鬥毆的行為在舞團「不止兩次了」，據她所知已經「至少四次」，皆因「領導」而起，舞團內部爭端很多，早已違背了大家想要鍛鍊身體、娛樂身心的初衷。

對於當日一男兩女起了爭執打人事件，她表示，當天晚上一女子被打到昏過去，卻沒有人願意伸出援手，最後還是自己報的警，而當時甚至還有人說「不要報警，不要把事情鬧大」。在看到羅蘭岡被搶劫一事卻無人伸出援手之後，她感觸頗多，決定站出來發聲，希望藉此事件，呼籲華人 社區能夠互幫互助，舞團的婦女們也要保護好自己的利益和安全。

針對此事，蒙特利公園 市議員饒影凡(Yvonne Yiu)表示，她此前已經和警察局接洽過「噪音投訴」一事，警察局日前已和該舞團的負責人溝通，給予他們一些時間去改進，希望舞團「能在不影響公共環境和周圍居民的情況下，理性開展廣場舞活動」，此外，警局已經加強巡邏，如果舞團繼續深夜在公園放音樂跳舞，必要的時候警察也會進行驅趕，維護社區環境。如果舞團繼續置之不理，放大聲音樂「擾民」，那麼市議會和警察局將會採取強制措施，不再允許該舞團在蒙市公園跳廣場舞。