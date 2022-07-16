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南巴女生性騷案 認定校方無過失

編譯組╱綜合報導

田徑教練Pierre Jonas Hernandez在2013年至2014年性侵兩名未成年女性，最後在2015年被判入監180天，假釋五年需配戴電子腳鐐，並終身都要登記為性侵犯。但是兩名女生對南巴沙迪那聯合學區的民事賠償訴訟直到2022年7月13日才告一段落，阿罕布拉高等法院陪審團認為在性騷擾過程中，校方並未如女學生所指控地故意不作為、未盡監督之責。

兩名受害女性當時都未成年，但卻遭到田徑教練Pierre Jonas Hernandez的性侵害。教練2013年4月先是騷擾第一名女性，部分地點在學校內，包括運動員休息室。這名受害人之後因而衍生出情緒障礙。第二名女性在2014年4月遭到騷擾，部分地點一樣在校區內，當時教練堅持要給學生全身按摩，就算當時他們身處沒有其他人的男子休息室。

不過，校方的律師卻主張，接受其他教練按摩的學生都不認為此一作為失當，且校區雖然允許適當的按摩，但不同意Pierre Jonas Hernandez侵入性與不恰當的按摩。陪審團最終認定，校方在本案中並無故意不作為，南巴沙迪那高中的校長Janet Anderson也盡到應盡的職責。

Pierre Jonas Hernandez任教前通過形式背景查核，並在該校任職七年。在兩名女生指控他騷擾、性侵後，他就自2015年4月被要求不得到校，之後也未曾再擔任過教練職。

性侵 性騷擾 阿罕布拉

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