高卿舉辦募款餐會 下周將遞交競選表格

亞凱迪亞第五選區候選人高卿（左四）14日舉辦募款餐會。（記者張宏/攝影）

距離亞凱迪亞（Arcadia）11月8日市議員選舉不到四個月，候選人遞交申請表的截止日期也臨近。第五選區的越華裔候選人、美以美醫院心臟病 專科醫師高卿（Michael Cao）14日在亞市舉辦第三次募款餐會。

高卿表示，他將在下周遞交競選申請表格，未來幾個月全力衝刺選舉，不僅舉辦各種競選活動，還會積極和選民溝通，讓自己的政見更完善。第五選區有65%亞裔選民，希望大家能通過投票積極發聲。他有很強的時間管理能力，能很好兼顧自己的各種職責。他對和洛縣 及加州 政府部門很熟悉，了解如何溝通更有效率。

高卿表示，他的工作不管是醫師還是市議員都是為公眾服務。如果當選，他承諾成立衛生健康委員會，擴大年長居民服務；增加退伍軍人服務，擁護城市總體規劃，促進城市家庭活動；減少郵件盜竊，增加城市透明度。

高卿的履歷非常豐富，對於競選也非常積極。他不僅是一名心臟病專科醫師，還是美國空軍退役少校，曾在伊拉克及阿富汗服役。2020年高卿還被加州議長任命為加州律師協會委員。他目前在亞市老年人委員會和亞市警察基金會董事會任職。

高卿目前獲得多位民選官員背書，包括洛縣警局局長維拉紐瓦(Alex Villanueva)、羅斯密市長勞朱嘉儀、阿罕布拉市議員Sasha Perez、杜瓦迪市市議員康佳琛(Samuel Kang）、SGV Municipal水局主席黃泰平（Thomas Wong）、亞市前市長Bob Harbricht、核桃市前市長林恩成、American Legion Post 628 Commander Stuart Chan等人。

高卿與妻子和三個孩子在亞市生活了十年，他曾是南加大助理教授，還是個體育迷，喜歡籃球、足球和棒球。