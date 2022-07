調查：老齡女性承受歧視更多

艾倫博士談年齡歧視對醫療保健的影響。(記者張庭瑜/攝影)

少數族裔媒體服務中心(EMS)於7月15日(周五)舉辦線上討論會, 邀請三位業內專家探討老齡者在生活中與社會上受到的歧視,包括了對生活健保的資源分配不均及攻擊目標的首選對象等議題來探討。

座談會中特邀了密西根大學(University of Michigan)社會研究院(Institute for Social Research)暨群體動力學研究中心(Research Center for Group Dynamics)兼職教授艾倫(Julie Allen)博士、加州大學 舊金山分校(UC San Francisco)醫學 教授阿隆森 (Louise Aronson)博士及Generation Beats Online的編輯克萊曼(Paul Kleyman),與觀眾分別針對年齡歧視對醫療保健的影響、年齡歧視對女性的不成比例的影響,及年齡歧視對政治的影響三項議題來深入探討。

艾倫博士分享了自己近期於美國醫學會雜誌(The Journal of the American Medical Association,簡稱JAMA )正在著手研究的「日常年齡歧視的經驗和美國老年人的健康」論文議題,該項調查顯示,收集樣本中的2048個美國成年人中,有超過93%的民眾每日都會遭受到至少一項或是多種形態的歧視,並在醫療機構中受到一定程度的質疑,艾倫提起了自己母親的例子表示,自己母親曾多次因年紀緣故,被醫護人員排除在外,任何疾病的徵兆都被視為衰老的跡象而草草帶過,也讓年長者可能更加反抗就醫。

阿隆森博士表示女性比男性更容易得慢性疾病。(記者張庭瑜/攝影)

入圍普利茲獎的《老年人:重新定義衰老、改變醫學和重新想像生活》的著作者阿隆森表示,自己於調查中發現老齡女性所要承受的歧視更多,除了財務,如果是有色人種還要面對來自外界的種族歧視 ,而在工作上女性普遍遭受同工不同酬及老年疾病等問題困擾。數據顯示,女性比男性更容易患慢性疾病,但阿隆森也指出,老年困擾不是絕對性的,民眾能依據自己教育水平和健康生活來改變結果,並呼籲民眾需保持健康生活習慣及多吃蔬菜水果。

編輯克萊曼談起政治及社會層面對老年人如何不友好。(記者張庭瑜/攝影)

克萊曼表示,自己於今年著手寫書發現一些現象,身邊的各種歧視及偏見就像蟑螂一樣打也打不死,不論執政者是誰,民眾總是有多重言論及批評發表。因此在面對國家老齡化一事上,民眾需要保持持續性的思考來跟上時代,並在社會中建立多項設施讓老年人自己獨立活動,保持參與現代社會。

克萊曼也提到,人口老齡化不一定是壞事,老齡人通常累積了一定的經驗及智慧,只要能讓老齡人持續參與,相信對社會只有好處沒有弊端。