我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙大拿州公路爆嚴重車禍 至少20輛車相撞釀5死

中國爛尾樓風暴擴至25省 學者：官方20大前必「拆彈」

全球20佳航空 長榮摘第8名 台灣唯一入榜

洛杉磯訊
長榮航空榮獲2022年全球20佳航空公司第8名。(長榮航空提供)
長榮航空榮獲2022年全球20佳航空公司第8名。(長榮航空提供)

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com於14日公布最佳航空公司大獎(Airline Excellence Awards)的評選結果，長榮航空榮獲「2022年全球20佳航空公司–第8名(World's Top-20 Airlines – No.8)」之殊榮，是台灣唯一入榜的航空公司。

AirlineRatings.com總編輯傑佛瑞湯瑪士(Geoffrey Thomas)表示，長榮航空自1992年首創全球第四艙等「經濟豪華艙」，一直是服務創新的先驅，造就了其產品和服務在航空市場的卓越表現。

AirlineRatings.com以其獨有的七顆星評選系統，每年評比全球385餘家航空公司，除了分析頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙各艙等的舒適度、創新作法及服務價值，更比較各公司的飛航安全、機隊年齡、營運績效等影響長期競爭力的重要因素，並參考旅客的評價，進而遴選出2022年推薦搭乘的全球20大最佳航空公司，這些航空公司皆須獲得AirlineRatings.com七顆星的最高飛安評價。

長榮航空今年已獲得AirlineRatings.com評選「全球20最安全航空公司第9名」、「COVID-19防疫七星級認證」，六月收到航空乘客體驗協會(APEX, Airline Passenger Experience Association)頒發「全球五星航空公司」、「全球最佳客艙服務」、「東亞最佳航空」等多個獎項，以及SKYTRAX給予的本公司「五星級航空(5-Star Airline)」最高認證，長榮航空將不斷精進各項服務，因應後疫情時代的新趨勢，持續提供每位旅客安全高標準及服務高品質的美好旅程。

長榮 疫情 防疫

上一則

洛市聖彼渚車輛槍戰1死 波及兩車

下一則

亞市竊案頻傳 西野商場成重災區

延伸閱讀

長榮航空榮獲2022年全球20佳航空公司第8名

長榮航空榮獲2022年全球20佳航空公司第8名
單日限10萬名乘客 英國希斯洛機場要求停售夏季機票

單日限10萬名乘客 英國希斯洛機場要求停售夏季機票
因疫拖延乘客退款 航空公司恐挨罰

因疫拖延乘客退款 航空公司恐挨罰
飛中機票超賣 留學生二度獲賠 1.7萬元補償費落袋

飛中機票超賣 留學生二度獲賠 1.7萬元補償費落袋
超賣是常態 航空公司賭乘客缺席 押錯邊認賠

超賣是常態 航空公司賭乘客缺席 押錯邊認賠
長周末結束 航班之亂稍解 估秋季誤點情況才會回穩

長周末結束 航班之亂稍解 估秋季誤點情況才會回穩

熱門新聞

搶匪洗劫後離開前，將戴女士的小侄子打傷。（戴女士提供）

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

2022-07-11 21:26
案發地監控顯示，多人目擊這起暴力搶劫案。（讀者提供）

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

2022-07-10 20:33
一對亞裔男女在羅蘭岡超市停車場被搶，男子被打頭破血流，女子用紙巾為他止血。（讀者提供）

羅蘭岡超市停車場 亞裔被搶金表頭破血流

2022-07-09 22:50
一對亞裔男女在羅蘭岡超市停車場被搶，男子被打頭破血流，女子用紙巾為他止血。（讀者提供）

結伴仍遭搶… 2非裔白晝亮槍 商場停車場搶亞裔金表

2022-07-10 02:20
拉哈布拉市（La Habra）E. Whittier 路的381號的7-11發生了搶劫。（ABC）

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

2022-07-11 16:12
中國停用10年簽證，但美國對中國公民持10年有效簽證入境仍然接受。（檔案照片）

中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請

2022-07-09 14:14

超人氣

更多 >
活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃
華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺
世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村
聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點
全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠