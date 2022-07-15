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伍立倫任核桃市長：致力整頓治安

記者楊青／核桃市報導
伍立倫出任核桃市市長。（核桃市府官網）
伍立倫出任核桃市市長。（核桃市府官網）

核桃市（Walnut City ）市議會13日晚例會重組，華裔伍立倫（Allen Wu）以五票全數支持接任核桃市市長，任期至2023年7月，帶領城市走向一個新時期；華裔秦振國卸任市長，完成新舊交接。此外，市議員Nancy Tragarz也以五票支持獲任副市長。

伍立倫表示，解決居民最關注的治安問題將是他未來一年市長任內的重中之重。近期核桃市面臨的治安挑戰，對地方政府是嚴峻的話題。他表示，犯罪愈來愈猖獗，警力和資源卻有限，如何能夠有效預防犯罪，光靠警察不夠。他表示，目前核桃市有一個典範社區，民防和聯防相當得力，居民們有自己的無人機和巡邏隊，居民義工們自己排班巡邏社區，甚至每天設置了六個小時的無人機定點巡邏，核桃市也在一些步道和馬道安裝了人臉識別攝像頭，有效遏制犯罪，相當值得推廣。

伍立倫表示，防範犯罪的教育非常重要，市民不能只是自掃門前雪。核桃市近年來入室搶劫案件上升，匪徒一再得手，食髓知味。試想，如果犯罪團夥每次犯案受阻，搶不到偷不到，是否會是另外一種結果？

預算、公共建設、推動市民參與立法、爭取公共衛生資源、幫助小商家等，也是他的工作目標。伍立倫表示，未來一年希望更多爭取到州和聯邦稅收資金，幫助地方馬路維護和公園升級，進一步改善居民交通和娛樂環境；積極參與州和聯邦立法，尤其是可能造成市民生活衝擊的立法，雖然市府要保持中立，但如果立法對居民造成要命傷害，市府有義務提前知道多種可能性。

介於洛杉磯縣的第一例新冠感染病例出現在核桃市，伍立倫認爲很有必要爭取縣和州政府的資源幫助，而不只是通知信息，而是物資和人員方面的實際幫助。

核桃市議會今年11月將舉行換届選舉，兩席空缺包括伍立倫和Bob Pacheco的位置，下周開始開放競選人領表。目前伍立倫已宣佈競選連任。

核桃 華裔 警察

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