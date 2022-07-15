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11月任期屆滿 吳程遠參選聖蓋博市議員

記者邵敏／蒙特利公園市報導
聖蓋博市華裔市議員吳程遠（John Wu，左）7月14日拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴。 （記者邵敏／攝影）
聖蓋博市華裔市議員吳程遠（John Wu，左）7月14日拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴。 （記者邵敏／攝影）

今年2月獲任命為聖蓋博市議員的吳程遠（John Wu），任期至11月屆滿。他將在7月18日遞交參選下一屆市議員申請書，政見涵蓋基礎建設、市民安全、市政預算、社區參與感等。

吳程遠1４日拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴時表示，自己將努力發揮橋樑作用，傾聽各方意見、服務各族裔市民，著眼長遠發展，讓這個城市變得更加美好、人們安居樂業。

談及當前施政重心，吳程遠說社區安全首當其衝。聖蓋博谷地區最近治安惡化，接連發生多起惡性案件，他認為，保護市民生命財產安全，需要在一些特別地區加強警力巡邏，「預防性執法尤為重要，需要足夠的警力配置，以及加強周邊城市之間的警力合作。」他說，聖蓋博市目前面臨警力不足，警察收入不高等問題，在他任職的五個月裡，一直在為提高警察、消防員待遇等努力。

吳程遠同時指出，目前加州執法不嚴，嫌犯定罪過輕，即使被捕也會很快釋放，這就讓歹徒有恃無恐，嚴重威脅社區安全，同時也浪費包括警力在內的各種社會資源。他強調，司法機構必須進行重新改革。

出生在香港、成長在台灣的吳程遠擁有多語言優勢，除英文外，他還會說廣東話、閩南語、普通話等，曾在歐洲、美國各地求學，擁有多元文化的成長背景。他表示，自己可以貼近不同族群，與其對話，並接受不同意見，最後綜合成大家都能接受的做法，「沒有一個地方比聖蓋博市更具有族群融合的鮮明特徵。」

已在聖蓋博市居住21年的吳程遠說，自己很榮幸擔任市議員，對這個城市充滿深厚的感情，希望能為更多市民發聲，「美國夢不光是擁有房子，如果不參與政治決策，不發聲，就會一直處於邊緣，我希望通過自己鼓勵更多的人出來為社區服務。」

吳程遠也是商界領袖，他熟悉社區，了解民意，平時與商家有密切聯繫，了解他們對城市發展的看法。他指出，聖蓋博市的基礎建設、配套措施有待進一步提高，其中包括交通、住宅、商業區等，「未來將有19個建案，大部分為住商兩用，此外還有很多空置土地，如何有效利用，需要正確決策及長遠規劃。」

聖蓋博 警察 加州

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