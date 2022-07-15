我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠疫情以來首次 舊金山灣區房價降了

招生偏好錄取校友子女 耶魯等名校恐難維持傳統

「幫幫忙」馳援斯里蘭卡 啟動藥物糧食募集行動

記者張宏／艾爾蒙地報導
(左起)僑教中心主任陳敏永、斯里蘭卡駐洛杉磯總領事Dr. Lalith P Chandradasa 、聖文森駐洛杉磯名譽總領事Cadrin Gill、基金會創會會長鮑潘曉黛。（記者張宏／攝影）
(左起)僑教中心主任陳敏永、斯里蘭卡駐洛杉磯總領事Dr. Lalith P Chandradasa 、聖文森駐洛杉磯名譽總領事Cadrin Gill、基金會創會會長鮑潘曉黛。（記者張宏／攝影）

幫幫忙基金會開啟援助斯里蘭卡藥物糧食行動，創辦人鮑潘曉黛14日在洛杉磯僑教中心表示，她只有五天時間募集一個貨櫃物資，希望南加愛心廠商和個人為斯里蘭卡積極捐贈藥品和食物等急缺物資。

鮑潘曉黛率領基金會義工團隊及南加州愛心廠商宣布啟動援助斯里蘭卡行動，持續募集醫療藥品和糧食裝滿愛心貨櫃，緊急救援缺糧缺藥的斯里蘭卡人民。

僑教中心主任陳敏永歡迎聖文森駐洛杉磯名譽總領事Cadrin Gill、斯里蘭卡駐洛杉磯總領事Dr. Lalith P Chandradasa到場。 Lalith P Chandradasa表示，斯里蘭卡近兩年多時間遭受政治動盪經濟破產，全國正面臨70年來最嚴重的經濟危機，國家出現嚴重通脹耗盡外匯，缺糧缺藥缺燃料民不聊生。總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）辭職，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）行蹤成謎。2200萬人民正陷於能源、食品、藥物短缺的困境，當地沒有電和天然氣，食品和藥品都依賴進口，急需來自南加州僑界的愛心幫助。

幫幫忙基金會開啟援助斯里蘭卡藥物糧食行動14日在洛杉磯僑教中心舉辦記者會。（記者...
幫幫忙基金會開啟援助斯里蘭卡藥物糧食行動14日在洛杉磯僑教中心舉辦記者會。（記者張宏／攝影）

鮑潘曉黛發揮「人飢己飢，人溺己溺」精神，積極聯繫南加地區多家愛心廠商，募集各類醫療藥品、餅乾米粉等乾糧，基金會義工們也開始進行收集包裝儲存等作業，希望所有愛心物資在七月底之前裝滿貨櫃，航向斯里蘭卡援助受困民眾。

她表示，為讓物資盡快到達當地，她需要在19日之前湊足一個貨櫃的物資，所以她只有五天的時間。急需的物資包括各種藥品，尤其是抗生藥，希望南加的藥局能夠提供幫助。另外還有食品，尤其是大米、麵粉、牛奶、罐頭等產品，希望能得到南加愛心人士和廠商的幫助。

幫幫忙基金會以往曾多次援助斯里蘭卡，鮑潘曉黛曾帶著愛心貨櫃前往派送並探望當地居民，對首都可倫坡和幾個鄰近城市的湖光山色美景印象深刻。她說，想到這個以茶葉出口和觀光資源聞名遐邇的地方，此刻百姓們正陷於生存危機，實在令人痛心。她希望本次援助斯里蘭卡行動能夠拋磚引玉，激發南加地區各個族裔的力量，繼續共同幫助身陷困境的斯里蘭卡人民。

捐贈熱線電話是213-626-7676，或登錄www.simplyhelp.org。

幫幫忙基金會目前募得的物資。（記者張宏／攝影）
幫幫忙基金會目前募得的物資。（記者張宏／攝影）

斯里蘭卡 南加 洛杉磯

上一則

太陽能板帶毒 加州回收問題浮現

下一則

需求回落 加州售屋庫存量增加

延伸閱讀

斯里蘭卡總統飛抵新加坡 透過電子郵件遞辭呈

斯里蘭卡總統飛抵新加坡 透過電子郵件遞辭呈
斯里蘭卡示威群眾宣布離開政府建築 總統傳已飛新加坡

斯里蘭卡示威群眾宣布離開政府建築 總統傳已飛新加坡
斯里蘭卡缺油少氣斷電 華商：「躺平」比開店好

斯里蘭卡缺油少氣斷電 華商：「躺平」比開店好
斯里蘭卡總統 夜搭軍機逃馬爾地夫

斯里蘭卡總統 夜搭軍機逃馬爾地夫
斯里蘭卡破產抗議四起 總統搭軍機逃往馬爾地夫

斯里蘭卡破產抗議四起 總統搭軍機逃往馬爾地夫
將流亡海外？斯里蘭卡總統前往機場附近

將流亡海外？斯里蘭卡總統前往機場附近

熱門新聞

搶匪洗劫後離開前，將戴女士的小侄子打傷。（戴女士提供）

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

2022-07-11 21:26
案發地監控顯示，多人目擊這起暴力搶劫案。（讀者提供）

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

2022-07-10 20:33
一對亞裔男女在羅蘭岡超市停車場被搶，男子被打頭破血流，女子用紙巾為他止血。（讀者提供）

羅蘭岡超市停車場 亞裔被搶金表頭破血流

2022-07-09 22:50
一對亞裔男女在羅蘭岡超市停車場被搶，男子被打頭破血流，女子用紙巾為他止血。（讀者提供）

結伴仍遭搶… 2非裔白晝亮槍 商場停車場搶亞裔金表

2022-07-10 02:20
30 年期貸款的平均利率從上周的 5.7% 降至 5.3%，這是一個月來房貸利率的最低水平。（記者邵敏／攝影）

房貸利率暴跌 2008年來最大的周跌幅 買家得以喘息

2022-07-07 20:26
拉哈布拉市（La Habra）E. Whittier 路的381號的7-11發生了搶劫。（ABC）

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

2022-07-11 16:12

超人氣

更多 >
紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣
川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世
比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜
華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決