「幫幫忙」馳援斯里蘭卡 啟動藥物糧食募集行動

(左起)僑教中心主任陳敏永、斯里蘭卡駐洛杉磯總領事Dr. Lalith P Chandradasa 、聖文森駐洛杉磯名譽總領事Cadrin Gill、基金會創會會長鮑潘曉黛。（記者張宏／攝影）

幫幫忙基金會開啟援助斯里蘭卡 藥物糧食行動，創辦人鮑潘曉黛14日在洛杉磯 僑教中心表示，她只有五天時間募集一個貨櫃物資，希望南加 愛心廠商和個人為斯里蘭卡積極捐贈藥品和食物等急缺物資。

鮑潘曉黛率領基金會義工團隊及南加州愛心廠商宣布啟動援助斯里蘭卡行動，持續募集醫療藥品和糧食裝滿愛心貨櫃，緊急救援缺糧缺藥的斯里蘭卡人民。

僑教中心主任陳敏永歡迎聖文森駐洛杉磯名譽總領事Cadrin Gill、斯里蘭卡駐洛杉磯總領事Dr. Lalith P Chandradasa到場。 Lalith P Chandradasa表示，斯里蘭卡近兩年多時間遭受政治動盪經濟破產，全國正面臨70年來最嚴重的經濟危機，國家出現嚴重通脹耗盡外匯，缺糧缺藥缺燃料民不聊生。總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）辭職，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）行蹤成謎。2200萬人民正陷於能源、食品、藥物短缺的困境，當地沒有電和天然氣，食品和藥品都依賴進口，急需來自南加州僑界的愛心幫助。

幫幫忙基金會開啟援助斯里蘭卡藥物糧食行動14日在洛杉磯僑教中心舉辦記者會。（記者張宏／攝影）

鮑潘曉黛發揮「人飢己飢，人溺己溺」精神，積極聯繫南加地區多家愛心廠商，募集各類醫療藥品、餅乾米粉等乾糧，基金會義工們也開始進行收集包裝儲存等作業，希望所有愛心物資在七月底之前裝滿貨櫃，航向斯里蘭卡援助受困民眾。

她表示，為讓物資盡快到達當地，她需要在19日之前湊足一個貨櫃的物資，所以她只有五天的時間。急需的物資包括各種藥品，尤其是抗生藥，希望南加的藥局能夠提供幫助。另外還有食品，尤其是大米、麵粉、牛奶、罐頭等產品，希望能得到南加愛心人士和廠商的幫助。

幫幫忙基金會以往曾多次援助斯里蘭卡，鮑潘曉黛曾帶著愛心貨櫃前往派送並探望當地居民，對首都可倫坡和幾個鄰近城市的湖光山色美景印象深刻。她說，想到這個以茶葉出口和觀光資源聞名遐邇的地方，此刻百姓們正陷於生存危機，實在令人痛心。她希望本次援助斯里蘭卡行動能夠拋磚引玉，激發南加地區各個族裔的力量，繼續共同幫助身陷困境的斯里蘭卡人民。

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