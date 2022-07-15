洛城新語╱經濟若衰退 亞裔不買槍就遭殃？

勞工部最新數字顯示，6月消費者物價指數（CPI）爆衝至9.1%，再度寫下1981年12月以來最快漲幅。通膨維持高位，意味著聯準會將升息不止，經濟因此極大的承壓。加大日前有研究，通膨對亞裔 影響最低；倘若經濟衰退，亞裔恐成罪犯眼中的「肥羊」。

南加州日前發生兩起備受華人 關注的搶劫案，羅蘭岡超市門口，兩非裔 搶走華人價值約6萬元的勞力士金表。科洛那三非裔入室洗劫案，華人家深宅大院、房產價值200萬元。誠然，富貴沒有錯；搶劫案的發生，不能歸咎於華人不經意的「露富」；否則就與強姦案，怪女孩穿太少的「強盜邏輯」類似。

但是兩起案件中，華人受害者的富貴屬性，卻客觀上，讓他們在幾十年來罕見的高通膨環境中，成為罪犯眼中的肥羊。聖地牙哥加大日前發布研究報告，探討各族裔受通膨的影響狀況；其中非裔受影響最深，因為他們收入中的很大一部分，用於食品、雜貨和家庭必需品消費。隨著物價不斷攀高，非裔家庭維持日常生活，變得愈發困難。

反觀亞裔家庭，用在生活必需品上的收入比例不高；即使商品價格上漲，他們還可以降低一些生活品質，選擇前往廉價超市消費。而其他族裔的清寒家庭，他們原本就已經是廉價超市的常客；換句話說，生活品質已是降無可降。

當消費者物價指數節節攀高，這些家庭生活難以為繼，難保不會鋌而走險。好比陳勝、吳廣，雖然口號喊的是「死國可乎」，但本質還是「今王亦死，舉大計亦死」；而他們的目標，就是「王侯將相，寧有種乎」，也就是富裕階級。把這個歷史故事放到今日，當經濟衰退來臨，鋌而走險的犯罪分子，對準的不就是受通膨影響較低，仍然較為富裕的亞裔。因為反正是犯罪，與其搶劫其他受通膨影響的難兄難弟，沒什麼收益，不如幹票大的，一本萬利。

而經濟衰退的情況，有很大概率發生。在6月公布高燒不退的通膨數據後，迫於壓力的聯準會（Fed）本月可能就直接升息4碼，今年底之前很可能都會維持升息步伐。高盛集團的調查顯示，已有超過九成的美國小商家擔心國內經濟將陷入衰退，大多數業者認為，美國正朝著錯誤的方向前進。

暴風雨來臨之前，亞裔除了祈禱經濟能夠軟著陸以外，或許擁槍自保是一個較好選擇。還記得1992年洛杉磯暴動，持槍走上屋頂的韓國人照片登上各大媒體頭條，他們的硬漢姿態，讓財產免於遭受暴徒洗劫。2022年的華人，何不效仿1992年的韓國人，譜寫一曲智勇雙全的讚歌。