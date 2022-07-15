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工業市等4地區 新冠病率風險高

記者朱敏梓╱綜合報導
如果在家中進行快速測試，除非報告，否則不會在任何地方顯示跟蹤結果。（洛縣公共衛生局截圖）
如果在家中進行快速測試，除非報告，否則不會在任何地方顯示跟蹤結果。（洛縣公共衛生局截圖）

洛杉磯縣的新冠病例再次呈上升趨勢。美國疾病控制和預防中心的數據顯示，自初夏以來，病例和住院人數呈上升趨勢。洛杉磯縣公共衛生局更新新冠病例地圖，顯示了新冠病例率最高的社區：分別是聖塔克利塔的索格斯社區，伏農市(Vernon)，南艾爾蒙地毗鄰惠提爾海峽(Whittier Narrows)的非建制地區，以及華人聚集的工業市（Industry），這四個地區被列入「新冠病例率第二高風險等級」。

此外，有幾十個社區屬於次高類別傳播風險社區，其中不乏華人聚集的東洛杉磯縣部分地區，包括波莫那和柯汶那，此外還有洛杉磯縣的大片地區，尤其是蘭卡斯特和棕櫚谷周圍的地區，洛杉磯南部和東部的大部分地區。

該縣地圖上的數據反映了14天的滾動平均值，這有助於平衡日常報告中的波動。病例率計算方式是病例數占每10萬居民中的比重，這也使得比較人口稠密地區和人口較少地區之間的新冠流行率更加容易。

不過，這些病例報告滯後，僅反映截至7月1日的報告。數據也不包括長堤市和巴沙迪那市。

除了這些限制之外，了解洛杉磯縣新冠病毒傳播的全部範圍還面臨另一個挑戰：目前尚不清楚有多少人在家中檢測呈陽性。如果民眾在檢測點進行新冠檢測，這些結果將報告給公共衛生局。但是，如果在家中進行快速測試，則不會在任何地方顯示跟蹤這些結果，因此CDC專家建議，在家中檢測呈陽性的人將病例即時報告給他們的醫療保健提供者，這樣可以將該信息傳遞到適當的數據庫。

洛杉磯 檢測 華人

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