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太陽能板帶毒 加州回收問題浮現

編譯組╱綜合報導
太陽能板使用壽命將屆，加州回收問題才要浮現。(Unsplash/Sungrow EMEA)
太陽能板使用壽命將屆，加州回收問題才要浮現。(Unsplash/Sungrow EMEA)

加州早在2006年就立法補貼家戶安裝屋頂太陽能板，最終雖然讓加州有15%的發電量來自太陽能，但是最早批的太陽能板，近幾年就將達到服役期限，即25年的最大壽限。但是政府正式統計根本無法追蹤回收量，粗估只有十分之一真正完成回收，這些帶有毒性重金屬的廢棄物將成為加州接下來的頭疼問題。

加州目前推估約有130萬套家戶太陽能發電機組，回收問題不光只會是加州頭疼，全美都要擔心，因為各地平均每日新增的太陽能板為14萬片，2020年至2030年間更將增加三倍。但是，越來越多的太陽能板，其回收問題卻沒有得到對應的重視，事實上在加州近年修法之前，許多太陽能板都已經被當一般垃圾丟進掩埋場，其中的硒與鎘都會汙染地下水。

太陽能產業的專家表示，使用太陽能板是一回事，但是如何回收卻又是另一回事，很多用戶面對逼近壽限的太陽能板，卻大傷腦筋不知該如何回收，因此，最樂觀的估計也只有十分之一瀕臨壽限的太陽能板真正完成回收。專家說，這個近年號稱環保的綠色產業，現在卻成為環境隱憂之一。

法規的缺陷是問題來源之一。太陽能板的大戶之一加州，過於嚴苛的州法導致回收業者無法在加州設廠，所有要回收的太陽能板都要運到別地才能處理。加上回收工序繁瑣，業者每片只能取回2元至4元的原料，根本達不到經濟規模。加上丟到垃圾場的成本只要1元至2元，回收卻要20元至30元，連加州毒性物質管制局（DTSC）到目前為止都只能追蹤到335片完成回收。

部分原因是，毒性物質管制局先前要求太陽能板應該依嚴格規定才能回收，現在毒性物質管制局修改規定後，太陽能板已經可以透過一般管道回收，加州至少能夠過400多家大盤商追蹤廢棄太陽能板的下落。不過，最終問題還是如何回收，連業者都坦承，除非透過修法，強制製造商在估算成本時一起納入回收成本，不然光產、光用，卻不回收的狀況不會改變。

華盛頓州的「Photovoltaic Module Stewardship and Takeback Program」就是很明顯的前例，2017年生效、2025年實施的方案將強迫製造商分擔回收責任。產業專家認為，只有在開始生產前就先想好如何回收，回收的經濟規模才能出現、成本才會降低，當有利可圖時，回收才不會成為問題。

加州 華盛頓州

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