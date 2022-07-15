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公共郵箱被撬 華人無奈開車去郵局拿信

本報記者╱洛杉磯報導
南加河濱縣東谷一社區的公共郵箱鎖眼被翹信件被盜。（葉女士提供）
南加河濱縣東谷一社區的公共郵箱鎖眼被翹信件被盜。（葉女士提供）

信件作為美國家庭賴以生存的通信方式，居民幾乎每天都會收到一些郵局寄來的重要信件或者包裹。南加河濱縣（Riverside）東谷（Eastvale）的一社區近來發生了一起郵箱被撬案件，影響了周邊居民接收快遞長達幾個月之久。

華人葉女士近期發現一件怪事，自己明明在電子郵件中都能收到美國郵政局（USPS）發來每天的電子信件掃描，但每次檢查住家旁邊的郵箱，都沒有發現有任何新郵件。這樣的狀況持續了數天，他懷疑是自己的郵件失竊了？

6月初葉女士在家門口遇到每天前來遞送大包裹到的郵差小哥，問他為什麼自己的郵箱都接收不到新的郵件。郵差小哥表示，葉女士的這一排公共郵箱前不久發生了小偷撬鎖事故，所以為安全起見，這一排住戶的郵件都放在了郵局，可以自行前往郵局認領。

葉女士檢查往家旁的一排郵箱，發現確實裡面有一個公共郵箱鎖眼已經被翹空，旁邊還貼了一個字條表示郵箱暫停使用，看來確實是發生了失竊。葉女士表示，萬幸當時自家的包裹沒有放在公共郵箱裏，自己近來有一些重要的包裹，如果被偷會有大麻煩。無奈之下，她只能前往社區所屬的諾科市（Norco）郵局，終於找到了自己近期沒收到的郵件。

郵局的工作人員表示，考慮到安全問題，目前沒辦法將所有的信件發到葉女士家的郵箱裏，周邊的住戶也是必須來郵局認領郵件。因為需要將公共郵箱換新鎖，這段時間只能辛苦住戶跑郵局，按照自家的地址和收件人姓名認領。葉女士表示，這也太麻煩了，從自家開車到郵局有十幾分鐘路程，以往只需要走幾步路就能到郵箱取信。

當葉女士詢問工作人員被翹的公共郵箱裏的信件是哪個住戶時，工作人員出於隱私保護表示不方便透露，只是告訴了葉女士的信件沒有丟失。無奈之下，葉女士在往後的日子裡，只能選擇一周前往一次郵局認領自己的信件。

本以為換個新鎖應該不會花很長時間，郵局也是出於安全妥善保護住戶的信件，可是沒想到的是，更換新鎖持續了近兩個月，直到上周末信箱才恢復使用。葉女士表示，美國的辦事效率真的慢，自己和周邊住戶的正常生活都受到了影響，有一些重要信件只能當天前往郵局領取，這也太不人性化了。

葉女士說，新鎖的事情現在是解決了，但是很詫異的是，郵局並沒有更換鎖芯，新鎖竟然還是繼續可以使用舊鑰匙打開，這樣郵箱還是會是面臨再度失竊的風險，而且郵箱旁邊也沒有攝像頭，萬一再發生失竊，上哪說理去？

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