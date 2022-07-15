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華人多次中招 症狀因人而異

記者張宏╱洛杉磯報導
這波BA.5傳染率極高，引發不少華人中招。(本報檔案照)
這波BA.5傳染率極高，引發不少華人中招。(本報檔案照)

疫情蔓延導致不少華人中招，有的還是全家多次中招。中招途徑五花八門，有的是在國慶旅途中被感染，也有人是被家人感染，還有人壓根不知道自己是如何被感染的。症狀也因人而異，有人覺得比感冒更纏綿難受，肌肉痠痛，還有人是咳嗽持續不停；因為感染範圍大，不少華人不得不把口罩戴回來。

華人王女士一家人半年已中招三次，她說，病毒不斷升級，所以中招一次不代表下一次就沒事。這次最開始是老公有症狀檢測還是陰性，但也開始隔離了。沒想到三天後她也開始有症狀，老是覺得嗓子癢。六天後孩子發了一晚上燒。全家再次陽了，症狀是咽喉痛、肌肉痛、乏力和全身發熱。最難受的時間大概前兩三天，一周後就好了。

還有華人是在國慶旅遊時被感染的，華人Tina和姐姐一家出門玩了幾天，回來以後就待在家裡，結果女兒過三、四天測出陽性，現在已隔離了六天。除了開始幾天頭痛和咳嗽，現在基本上都好了，其他人暫時還都正常。也不知道為什麼就女兒病了，她天天照顧女兒也沒辦法完全隔離。現在每天全家都在測，也不知道要隔離多久才不會被傳染，現在也不敢出門，怕傳染別人。

李女士說一家人去了Disney，回來她就中招了。她說，他們雖然全程都戴口罩，可是人太多，絕大部分不帶口罩。症狀比感冒還嚴重，頭痛，肌肉痛，每咳嗽一下全身難受，啥也做不了，只能躺著。約了醫生，估計也沒啥用，聽說現在新冠藥只開給老年人。朋友也說這是她病得最嚴重的，症狀遠超過流感。這波BA.5傳染率極高，病起來肯定不是普通感冒的程度。雖然也有沒症狀的患者，這是個體差異，大家還是不能掉以輕心，還是盡量戴口罩，避免無口罩的室內群聚。

還有人莫名其妙被感染，華人齊小姐說自己從2020開始就沒怎麼去過室內，結果也不知道怎麼就陽性了。上周末開始的，沒法約醫生，只能網上約了視頻問診。價格有點貴，但醫生給開了Paxlovid，沒有Paxlovid時候吃了泰諾，可以止疼，但會出多汗，到了第四天基本沒事啦。

華人 口罩 肌肉

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