六旗魔術山 推出世上最長最高雲霄飛車

六旗魔術山日前推出世界上最長與最高的單軌雲霄飛車「神奇女超人勇氣之旅」。（CBS）

CBS電視台報導，六旗魔術山（Six Flags Magic Mountain）日前推出世界上最長與最高的單軌雲霄飛車，「神奇女超人勇氣之旅」（Wonder Woman Flight of Courage）。

「神奇女超人勇氣之旅」遊樂設施，位於瓦倫西亞（Valencia）六旗魔術山的「D.C. 宇宙區」（D.C. Universe area），高度超過13層，約131呎，軌道超過3300呎。該宇宙區還有其他遊樂設施。

該雲霄飛車9日向公眾開放，園區於14日上午，替少數搭乘過多次雲霄飛車遊客進行簡短「試行」。

當天體驗之旅，遊客體會該遊樂設施的力量與速度。盛大開幕時，遊客將可體驗「神奇女超人勇氣之旅」雲霄飛車魔力，以每小時58哩時速，快速行駛在超過3300呎長的軌道上，包括向下快速俯衝，360度旋轉等，持續超過兩分鐘。

整體遊樂設施以希臘建築和熱帶景觀為主，遊客進入後，可沉浸在「神奇女超人」的故事與超能力中。

D.C.宇宙區共占地六畝，除「神奇女超人勇氣之旅」外，還有青少年泰坦渦輪旋轉（Teen Titans Turbo Spin）和蝙蝠俠雲霄飛車（Betman The Ride）等遊樂設施。