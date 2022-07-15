我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠疫情以來首次 舊金山灣區房價降了

招生偏好錄取校友子女 耶魯等名校恐難維持傳統

六旗魔術山 推出世上最長最高雲霄飛車

編譯組／綜合報導
六旗魔術山日前推出世界上最長與最高的單軌雲霄飛車「神奇女超人勇氣之旅」。（CBS）
六旗魔術山日前推出世界上最長與最高的單軌雲霄飛車「神奇女超人勇氣之旅」。（CBS）

CBS電視台報導，六旗魔術山（Six Flags Magic Mountain）日前推出世界上最長與最高的單軌雲霄飛車，「神奇女超人勇氣之旅」（Wonder Woman Flight of Courage）。

「神奇女超人勇氣之旅」遊樂設施，位於瓦倫西亞（Valencia）六旗魔術山的「D.C. 宇宙區」（D.C. Universe area），高度超過13層，約131呎，軌道超過3300呎。該宇宙區還有其他遊樂設施。

該雲霄飛車9日向公眾開放，園區於14日上午，替少數搭乘過多次雲霄飛車遊客進行簡短「試行」。

當天體驗之旅，遊客體會該遊樂設施的力量與速度。盛大開幕時，遊客將可體驗「神奇女超人勇氣之旅」雲霄飛車魔力，以每小時58哩時速，快速行駛在超過3300呎長的軌道上，包括向下快速俯衝，360度旋轉等，持續超過兩分鐘。

整體遊樂設施以希臘建築和熱帶景觀為主，遊客進入後，可沉浸在「神奇女超人」的故事與超能力中。

D.C.宇宙區共占地六畝，除「神奇女超人勇氣之旅」外，還有青少年泰坦渦輪旋轉（Teen Titans Turbo Spin）和蝙蝠俠雲霄飛車（Betman The Ride）等遊樂設施。

上一則

南加查獲100萬顆芬太尼 創紀錄

下一則

關閉10年 爾灣水上公園重開

延伸閱讀

六旗魔術山推出世上最長最高雲霄飛車

六旗魔術山推出世上最長最高雲霄飛車
周杰倫新歌藝術配魔術 媽媽直誇有創意

周杰倫新歌藝術配魔術 媽媽直誇有創意
「瞥見」宇宙135億年歷史 韋伯太空望遠鏡 首張全彩照片公布

「瞥見」宇宙135億年歷史 韋伯太空望遠鏡 首張全彩照片公布
上海衝低碳元宇宙智能業 拚2025年破2250億美元

上海衝低碳元宇宙智能業 拚2025年破2250億美元
韋伯太空望遠鏡建功 7月NASA公布宇宙「最深影像」

韋伯太空望遠鏡建功 7月NASA公布宇宙「最深影像」
全球首支 宏達電推元宇宙手機

全球首支 宏達電推元宇宙手機

熱門新聞

搶匪洗劫後離開前，將戴女士的小侄子打傷。（戴女士提供）

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

2022-07-11 21:26
案發地監控顯示，多人目擊這起暴力搶劫案。（讀者提供）

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

2022-07-10 20:33
一對亞裔男女在羅蘭岡超市停車場被搶，男子被打頭破血流，女子用紙巾為他止血。（讀者提供）

羅蘭岡超市停車場 亞裔被搶金表頭破血流

2022-07-09 22:50
一對亞裔男女在羅蘭岡超市停車場被搶，男子被打頭破血流，女子用紙巾為他止血。（讀者提供）

結伴仍遭搶… 2非裔白晝亮槍 商場停車場搶亞裔金表

2022-07-10 02:20
30 年期貸款的平均利率從上周的 5.7% 降至 5.3%，這是一個月來房貸利率的最低水平。（記者邵敏／攝影）

房貸利率暴跌 2008年來最大的周跌幅 買家得以喘息

2022-07-07 20:26
拉哈布拉市（La Habra）E. Whittier 路的381號的7-11發生了搶劫。（ABC）

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

2022-07-11 16:12

超人氣

更多 >
紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣
川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世
比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜
華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決