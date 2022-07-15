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零件斷供 可防槍枝暴力

記者劉先進／柏克萊報導
圖為靶場上的步槍。（記者劉先進 ／攝影）
圖為靶場上的步槍。（記者劉先進 ／攝影）

總部設在柏克萊加大的社會利益資訊技術研究中心和巴納塔奧研究所（CITRIS）的執行總監柯瑞滕登（Camille Crittenden），最近在校報撰文說，減少槍枝暴力，可從技術戰略上下手，比如在臉書等網絡媒體上遏制槍枝零件電腦輔助設計（CAD）的廣告，避免不法分子動手組裝槍枝和打印彈藥，實施指紋識別槍枝技術等。

總部設在柏克萊加大的社會利益資訊技術研究中心和巴納塔奧研究所（CITRIS）的執...
總部設在柏克萊加大的社會利益資訊技術研究中心和巴納塔奧研究所（CITRIS）的執行總監柯瑞滕登、，最近在校報撰文說，減少槍枝暴力，可從技術戰略上下手，（取自柏加大官網）

紐約州、德州連續大規模槍擊案，震動美國。民意洶湧之下，30年來最大控槍法案也在參眾兩院闖關成功。不過，大規模槍擊事件在槍支死亡總數中只占悲劇性的一小部分。根據疾控中心的數據，2020年有超過4萬5000人死於槍枝。其中79人死於大規模槍擊。

柯瑞滕登分析，減少槍枝暴力的方法分為三類：教育、執法和工程學。許多個人和組織都致力於解決前兩個問題。擬議的政策解決方案包括擴大背景調查，改進持槍牌照要求，提高購槍的最低年齡，設立等待期，限制一次可購買的槍枝和彈藥數量等。「工程師、電腦科學家和技術專家如何能更積極地參與創造解決方案？」

柯瑞滕登分析幾個常見技術策略。比如，在社媒上遏制槍枝零件電腦輔助設計的廣告，防止3D打印機能製造幽靈槍和零件。其技術和材料還不足以構成真正的威脅，但概念驗證已讓立法者和執法機構震驚，足以採取行動。儘管有關此類武器的法規多年來一直陷於司法和立法爭論中，但這種電腦輔助設計及自己動手組裝槍枝和打印彈藥的說明在網上很容易獲得。

柯瑞滕登說，社媒、網站正逐步採取行動，刪除平台上的仇恨言論和暴力極端主義的表達。這些努力可以擴大到防止表現出這種行為的用戶通過線上買槍，來武裝自己。有效的人工智慧演算法，可識別出有針對他們的風險保護令的用戶（發布危險信號），並在他們在網上尋求武器時提醒執法部門。學習區分停車標誌和派對氣球的技術正被應用於檢測武器。有幾家公司已將該技術商業化，並已在機場、銀行和州級博覽會等場合部署。

柯瑞滕登分析，使用指紋識別或其他生物識別數據的槍枝正逐漸進入市場，用於平民和執法部門。從2015年到2020年，有573名兒童死於無意中的槍枝射擊，還有數千人死於槍枝自殺，這些人往往死於不在擁有者手中的槍枝。實施類似於解鎖手機的安全保障，可防止悲慘事故，限制未經授權的使用。這種技術還可減少槍枝盜竊和經常使用被盜武器犯罪的影響。此外，還需建立全國層面的槍枝所有權電子記錄登記表。

她表示，如果沒有相應的政策支持，僅靠技術修復無法減少槍枝暴力。要解決問題，需改變對槍枝所有權的態度，加強政府和私營公司的監管，以及執行監管的意願。但技術專家和工程師可發揮作用，利用聰明才智和創新動力解決這一「傳染病」。

圖為靶場上的靶心。（記者劉先進 ／攝影）
圖為靶場上的靶心。（記者劉先進 ／攝影）

柯瑞 槍擊 柏克萊加大

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