關閉10年 爾灣水上公園重開

關閉十多年的爾灣狂野河流水上公園17日重磅回歸，在新的地點試營業。（ABC 7）

炎炎夏日，南加州 又有一個消暑好去處。

ABC 7電視台報導，在關閉十多年後，爾灣 （Irvine）備受期待的「狂野河流水上公園」（Wild Rivers water park）將於17日（周日）重磅回歸，在爾灣大公園（Irvine's Great Park）附近的新地點試營運。

這座許多民眾在夏日最愛的狂野河流水上公園，於2011年關閉至今。官員表示，新樂園 面積比原本大50%，座落在Skyhawk和Great Park大道交匯處20畝土地上。遊客將能享受新的景點，包括波浪池（wave pool）、漂流河（lazy river），及Tomcat Racers和Bora Bora Boomerango等刺激的水上遊樂等設施。

正式開幕時，樂園將提供更多遊樂設施，且一些遊樂設施最多可容納六人，一家人可一起玩樂，此外還有最先進的功能。

儘管加州正面臨歷史性乾旱，然水上樂園官員表示，樂園使用節水機制，包括無水小便池、用於景觀美化的抗旱植物，新的水池過濾工具等。

狂野河流水上公園賓客體驗總監Eric Gieszl說，「我們基本上是通過過濾系統，進行水填充與水循環，使損失的水量達到最小，基本上只有蒸發才可能造成水資源流失。」

水上公園每日一般門票從65元起。民眾可上https://wildrivers.com/。