巴沙迪那市7/16開放免費領養寵物

巴沙迪那人道主義協會宣布，16日將是免費寵物領養日。（Pasadena Humane官方推特）

巴沙迪那人道協會（Pasadena Humane）宣布免費收養日，將在16日（周六）免除所有動物的收養費，當天可領養的動物包括狗、貓、兔子以及其他一些小寵物；所有的狗和貓都已經做過絕育手術 、植入微芯片和接種疫苗 。新收養者將獲得合作獸醫的免費健康檢查，以及一個裝滿有關如何照顧寵物的信息小包。

巴沙迪那人道協會表示，在5 月的免費收養日活動中，一共有 68隻動物被收養，其中包括 53 隻貓、12 隻狗和 3 隻其他小動物。

總裁兼首席執行官Dia DuVernet在一份聲明中表示，儘管上個月有動物被收養，但收容所已經再次滿員，而夏季是一年中動物進入收容所的最繁忙時間。他認為，最重要的是，必須在收容所為可收養的狗、貓和小動物找到住所，以便為更多有需要的寵物騰出空間。

該協會還計劃在今年夏天進行額外的免費收養日和其他促銷活動，例如7月22日至24日的Best Friends National Adoption周末，屆時成年狗和貓將以50美元的價格出售。

當天活動將於上午10時至下午 2 時舉行，無須預約，地點在 361 S. Raymond Ave.。查看巴沙迪那人道協會動物收養信息以及即將推出的收養促銷活動，請查閱 pasadenahumane.org。