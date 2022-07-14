南加高校聯盟松竹梅獎學金 7/17申請截止

南加州中華高校校友會聯盟今年不僅有第九屆松竹梅獎學金，還增設首屆高校聯盟助學金。（記者張宏／攝影）

南加 州中華高校校友會聯盟第九屆松竹梅獎學金暨首屆高校聯盟助學金，申請截止日為7月17日，將於8月6日頒獎。

聯盟會長暨組委會主席張鳴表示，2022年獎助學金項目得到高校聯盟成員校友會的積極響應與贊助，本屆松竹梅獎學金增加三分之一的投資，且創建高校聯盟教育 基金會，並首次推出高校聯盟助學金項目，希望擴大該項獎助學金綜合的教育慈善項目，增強在南加州 地區的影響力。

今年松竹梅獎學金各年齡段的獎金額度與獲獎人數都有增加，新增針對大學新生的高校聯盟助學金項目。凡中華高校校友的子女和孫輩（含大陸，港、澳、台地區），2021-2022學年度在南加地區任何全日制學校就讀1-12年級的優秀學生均可申請。 松竹梅獎學金按學段，分別設有小學，初中和高中三個部分，各部分別設有一等獎，二等獎，三等獎和優秀獎。

首屆高校聯盟助學金僅限2022秋季入學大學新生，需要提供簡歷、推薦信和大學錄取通知書。申請人父母中至少一人為華裔或申請人本人有25%以上的華裔血統。要求是南加的居民，且家庭年收入低於或等於6萬3000元，請提供最近兩年完整的納稅申報單 (Tax Returns 或者taxreturn transcripts)，納稅申報單需給教育中心基金會註冊會計師進行認證確認。今年將選取五名優秀的大學新生，每人頒發3000元獎學金。

報名詳情請松竹梅獎學金https://forms.gle/XKed9ExNMgiEaqwv6，助學金https://forms.gle/pd2MBtgxvg2Pskfj7

活動由南加州中華高校校友會聯盟教育基金會主辦，北京大學南加州校友會、廈門大學南加州校友會和武漢大學南加州校友會共同承辦。參與者包括南加州中華高校校友會聯盟理事長李大興、高校聯盟教育基金會理事長、組委會執行主席劉莉莎，北京大學南加州校友會理事長、組委會執行主席徐蕾和贊助商。