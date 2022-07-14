南加高校聯盟松竹梅獎學金 7/17申請截止
南加州中華高校校友會聯盟第九屆松竹梅獎學金暨首屆高校聯盟助學金，申請截止日為7月17日，將於8月6日頒獎。
聯盟會長暨組委會主席張鳴表示，2022年獎助學金項目得到高校聯盟成員校友會的積極響應與贊助，本屆松竹梅獎學金增加三分之一的投資，且創建高校聯盟教育基金會，並首次推出高校聯盟助學金項目，希望擴大該項獎助學金綜合的教育慈善項目，增強在南加州地區的影響力。
今年松竹梅獎學金各年齡段的獎金額度與獲獎人數都有增加，新增針對大學新生的高校聯盟助學金項目。凡中華高校校友的子女和孫輩（含大陸，港、澳、台地區），2021-2022學年度在南加地區任何全日制學校就讀1-12年級的優秀學生均可申請。 松竹梅獎學金按學段，分別設有小學，初中和高中三個部分，各部分別設有一等獎，二等獎，三等獎和優秀獎。
首屆高校聯盟助學金僅限2022秋季入學大學新生，需要提供簡歷、推薦信和大學錄取通知書。申請人父母中至少一人為華裔或申請人本人有25%以上的華裔血統。要求是南加的居民，且家庭年收入低於或等於6萬3000元，請提供最近兩年完整的納稅申報單 (Tax Returns 或者taxreturn transcripts)，納稅申報單需給教育中心基金會註冊會計師進行認證確認。今年將選取五名優秀的大學新生，每人頒發3000元獎學金。
報名詳情請松竹梅獎學金https://forms.gle/XKed9ExNMgiEaqwv6，助學金https://forms.gle/pd2MBtgxvg2Pskfj7
活動由南加州中華高校校友會聯盟教育基金會主辦，北京大學南加州校友會、廈門大學南加州校友會和武漢大學南加州校友會共同承辦。參與者包括南加州中華高校校友會聯盟理事長李大興、高校聯盟教育基金會理事長、組委會執行主席劉莉莎，北京大學南加州校友會理事長、組委會執行主席徐蕾和贊助商。
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