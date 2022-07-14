德國小鎮「舊世界村」 南加也能體驗歐式風情

牆上刻劃歐洲18個國家的壁畫（記者朱敏梓╱攝影）

想要在南加州體驗歐洲風情，舊世界村「Old World Village」是最佳選擇之一。這個隱匿在橙縣杭廷頓灘市（Huntington Beach）的德國 小鎮，是一個鬧市中的商業區，一走進舊世界村，濃濃的歐式風情迎面而來，復古的歐式建築讓人一秒來到歐洲。在巴伐利亞風格的建築內，可以看到出售各種商品的新奇商店，從布穀鳥鐘到玻璃小飾品，還有啤酒花園和供應德國經典美食 的餐館，讓人彷彿置身於德國。

1978年，由德國移民 到美國的Josep Bischof，決心將他遙遠故鄉巴伐利亞的故事介紹給美國當地居民，於是他創立了這個小鎮：50戶商住兩用的復古歐式建築，牆壁上刻劃18個歐洲國家的壁畫，提供正宗的慕尼黑啤酒和德國美食餐廳，擺滿各種德國香腸、奶酪的超市，以及旅館和教堂。他將這裡命名為「舊世界村（Old World Village）」，「舊世界」是移民到美洲的居民對歐亞非三洲的稱呼。

許多旅遊點評人都曾表示，舊世界村是帶孩子體驗文化和傳統德國美食的好地方，這裡的食物十分道地，以至於曾經到過德國或來自德國的遊客都表示，這讓他們想起在歐洲享受過的美食，在這裡可以品嚐到包括小香腸、炸肉排等在內的經典美食，還可以在 Crème de la Crêpe 品嚐正宗的法式薄餅和乳蛋餅，在波西米亞神話般的Mystic Water Kava酒吧，享用一杯Pacific Islands卡瓦酒放鬆身心，並在新改建的 Euro Market、Bakery & Deli 購買傳統的德國小吃。

此外，充滿著歐洲風情的豐富多彩活動，能夠讓人感受歐洲文化，包括每年9月初至11月初舉辦的慕尼黑啤酒節OKTOBERFEST、臘腸犬和維也納犬賽、各類藝術展覽、汽車表演和 NATIVITY 戲劇等。

舊世界村位於杭廷頓灘市東北方，參觀和停車均免費，活動的票價則由主辦方決定，尤其是一年一度的啤酒節，門票很快就售罄一空，通常需要提前購買。觀眾可以查閱舊世界村官方網站https://visitoldworld.com，了解更多訊 息。