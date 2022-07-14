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聖蓋博谷 1夜2起警匪公路追逐

編譯組／綜合報導
西科汶那12日晚間發生兩起警匪追逐案，其中一起涉及家暴通緝犯。（ABC 7）
西科汶那12日晚間發生兩起警匪追逐案，其中一起涉及家暴通緝犯。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，聖蓋博谷12日晚間發生兩起警匪高速追逐案，其中一起嫌犯涉嫌家暴，在華裔聚集的西科汶那（West Covina）與警方展開追逐。

第一次警匪追逐發生於當晚10時左右。警方從西科汶那開始追逐嫌犯，一路開上10號高速公路，西向至710號高速公路往南，至105號方向前進，並在英格伍附近下交流道，蜿蜒穿過洛杉磯南部地區後，又回到105號高速公路上向東行駛。

至少有六輛西科汶那警車緊跟著嫌犯，在高速公路上以每小時近百里速度行駛。

警方證實，該車輛司機涉嫌家暴，也涉嫌強姦遭通緝。

至當晚11時，一輛警車猛烈撞擊嫌犯車輛後方，車輛在一中央隔離帶打滑，撞上電線桿，輪胎也受損。沒想到該車並未停止，快速後退繼續行駛，光禿禿的車輪在地面上擦得火花四濺。

最終，嫌犯車輛在西科汶那撞上一輛路邊停車，被警車三面包圍。嫌犯困於車中，但拒絕投降，警方設置路障與嫌犯對峙三個多小時後，嫌犯最終被拘留。

然而，在警方設置路障的同時，警車又與另一輛被盜車輛，在西科汶那鄰近街區上展開第二起追逐案。這輛偷來的車子在東聖蓋博谷街區裡開得飛快，中途短暫停了下來，至少兩名乘客跳出車外，之後該車輛繼續在街道上高速行駛並闖紅燈，至少有一輛警車緊跟其後。

最終警方決定取消追逐，司機和車上乘客均未被逮補。

家暴 聖蓋博 洛杉磯

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