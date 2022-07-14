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重災區帝王縣變防疫楷模 疫苗最關鍵

記者楊青／洛杉磯報導
洛杉磯加大菲爾丁公共衛生與醫學院流行病學教授Timothy Brewer博士。（記者楊青／攝影）
洛杉磯加大菲爾丁公共衛生與醫學院流行病學教授Timothy Brewer博士。（記者楊青／攝影）

加州﻿帝王縣在過去兩年新冠疫情中，從感染、住院和死亡重災區成為目前加州疫情最輕、健康恢復最快地區，其排行全加州甚至全國最高的疫苗接種率引起廣泛關注，人口超過193萬2600的帝王縣，目前總體接種成人接種率為91.7%，青少年接種率73.2%。

洛杉磯縣最近兩周新冠感染和死亡率顯著上升，一度被認為已經走遠的新冠疫情重新引起關注，接種疫苗重新成為坊間話題。少數族裔媒體13日邀請專家探討帝王縣的疫苗接種經驗，對該地區總體抗疫效果和長遠健康的影響，認為帝王縣的經驗值得借鑑和推廣。

洛杉磯加大菲爾丁公共衛生與醫學院流行病學教授Timothy Brewer博士表示，帝王縣的總體疫苗接種率大大高於全加州和全國平均水平。現在疫情進入第三年，依然出現反反覆覆的狀態。兩年多的數據證明，新冠病毒非常容易人傳人，在疫情初期，帝王縣的高峰感染人數一度高達每日6萬例，死亡率居高不下，但到目前爲止，該縣的感染率住院率均為全國最低地區，死亡為零。

Brewer表示，現在接種疫苗已放緩，疫苗接種停滯不前最大的挑戰是不實信息和謠言，坊間最多大的説法是接種疫苗會引起血栓。他認為，這種説法並未被證實。到目前為止，2.2億美國人都已接種疫苗，兩年的數據顯示，未接種的感染率是接種疫苗和加強針的五倍，住院風險高出七倍，死亡風險高出八倍，接種疫苗和加強針非常重要。

Brewer認為，現在沒有接種的人是因為不信任，所以醫學界和防疫部門現在要做的是，使用信任來傳達正確的信息。現在很多數據和研究都證明疫苗是有用而且安全。

帝國縣公共衛生局社區衛生處副處長 Rosyo Ramirez。（記者楊青／攝影）
帝國縣公共衛生局社區衛生處副處長 Rosyo Ramirez。（記者楊青／攝影）

帝王縣公共衛生局社區衛生處副處長Ramirez表示，由於人口居住分散，防疫資源不足，帝王縣在疫情開始時一度成為重災區，但到本周，帝王縣的感染率已降低到每10萬人49.5例，居加州和全國最低水平。

帝王縣Comite Civico Del Valle執行董事Luis Olmed...
帝王縣Comite Civico Del Valle執行董事Luis Olmedo。（記者楊青／攝影）

帝王谷公平與正義聯盟Daniela Flores。（記者楊青／攝影）
帝王谷公平與正義聯盟Daniela Flores。（記者楊青／攝影）

她認為，帝王縣成功抗疫的經驗是全民聯手。在疫情大規模來襲時，疫苗和口罩都嚴重不足，光靠政府不行，還需要多方面調動一切可能的資源，彌補政府沒有能夠及時覆蓋的人群，尤其是偏僻地區。她說，他們花了將近一年才感受到社區組織的重要性，比如發動社區通過不同活動推動疫苗接種，幫助老人使用電腦預約接種，已接種人員的經歷分享活動，以及社區領袖現身説法，傳達信息，都很有幫助。

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