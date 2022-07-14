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好萊塢空置劇院大火 古蹟建築恐焚毀

記者朱敏梓／綜合報導
好萊塢一劇院著火濃煙四起。（NBC新聞)
好萊塢一劇院著火濃煙四起。（NBC新聞)

13日上午好萊塢一個空置的兩層樓劇院屋頂著火。據洛杉磯消防局稱，火災發生在上午9時左右，到上午10時演變成更高警報火災。地點位於北拉斯帕爾馬斯大道1400街區的前好萊塢劇院，數英里範圍內都可以看到屋頂上空的濃煙，目前並未報告任何人員受傷。

最初到達的消防員看到大樓冒出濃煙，在他們試圖進入後不久，大火燒穿了屋頂。洛杉磯消防局表示，大火的強度最初迫使消防員撤退到「防禦模式，首先保護周圍建築物」。官員們擔心這座建於1905年的建築物牆壁可能會倒塌。

火災現場濃煙四起。（NBC新聞)
火災現場濃煙四起。（NBC新聞)

據消防局稱，由於大樓內沒有其他人，消防員撤到大樓外面，在相鄰的屋頂上設置了軟管管線和梯子管道，重點保護周圍的產物。上午10時，大樓部分倒塌。現場人員意識到並採取預防措施。周圍的建築物包括一家酒店和一棟公寓樓，官員在新聞發布會上表示，為了預防起見，這些樓宇中的人群已被疏散。

儘管火勢在上午11時前被控制住，但產生煙霧的餘火預計還會持續幾個小時。

該劇院建於1905年，面積超過9000平方尺。外牆在火災後嚴重受損並彎曲。作為預防措施，LAFD設立了一個「崩潰區」，附近建築物沒有損毀。

洛杉磯消防局表示，目前尚不清楚起火原因。消防局縱火調查組正在與洛杉磯警察局合作。

由於消防人員仍在現場，附近的日落大道位於高地大道和切羅基大道之間的路段關閉，街道封閉導致附近交通壅塞。

洛杉磯 好萊塢 警察

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