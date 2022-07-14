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南加超商搶案連環爆 疑同一人所為

編譯組／綜合報導
聖費南度谷北岡（North Hills）社區兩家便利商店和兩家甜甜圈店，日前遭歹徒持槍搶劫。（KTLA）
聖費南度谷北岡（North Hills）社區兩家便利商店和兩家甜甜圈店，日前遭歹徒持槍搶劫。（KTLA）

近期南加州發生多起商店暴力搶劫案，居民人心惶惶，聖費南度谷7-11便利店也遭殃。

KTLA電視台報導，聖費南度谷（San Fernando Valley）北岡（North Hills）社區兩家便利商店和兩家甜甜圈店，9日遭歹徒持槍搶劫，目前警方正調查上述案件嫌犯，是否與11日在布瑞亞、拉哈布拉等城市便利店發生的暴力槍擊搶劫案嫌犯為同一人。

洛杉磯市警局稱，上述四起武裝搶案，每次都發生在幾分鐘內，均為同一人所為。

第一次發生於9日凌晨3時55分左右，位於Parthenia Street和Woodley Ave.交口處一家商店。約莫35分鐘後，位於Woodley Ave.和Nordhoff Street交口另一家店也遭搶。

隨後，在Devonshire Street和San Fernando Mission大道上的兩家商店，在歹徒的槍口下也遭搶劫。

根據監控攝影，在這幾起搶案中，都是一名男子進入商店，掏出一把黑色半自動手槍，向店員索財。每次員工均照辦，嫌犯帶著現金逃走。所幸上述搶案並無人員傷亡。

警方表示，現場並無逃跑車輛或自行車騎行痕跡，據信是嫌犯從Woodley Ave.北向，一路步行至各犯罪現場。

嫌犯為25歲至30歲非裔男子，身高約5呎7吋至5呎10吋間，體重約160磅至180磅左右，搶案期間身穿黑色連帽運動衫，深色牛仔褲，頭戴黑色面罩。

洛市警局提供的嫌犯描述，與11日在內陸帝國和橙縣7-11便利店發生的七起搶案與兩起槍擊案的嫌犯相似。

此外，洛市警局12日證實，在北岡社區遭搶劫的兩家便利店，也同樣是7-11。各種跡象使警方不排除，犯下這些案件均為同一人。

不僅如此，警方12日晚還證實，9日在Parthenia街附近發現的一具屍體恐為兇殺案，或也可能與該案有關。

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