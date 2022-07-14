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全民開講治安論壇 華人爆滿

記者邵敏╱洛杉磯報導
TACF協會創會會長孫嘉康指出，只有依靠大家的力量，才能解決治安惡化問題。（會議截屏）
TACF協會創會會長孫嘉康指出，只有依靠大家的力量，才能解決治安惡化問題。（會議截屏）

洛杉磯縣縣屬區羅蘭岡（Rowland Heights）日前發生惡性持槍搶劫案件，引起南加華人普遍關注。「社區安全人人有責」（Together Against Crime Foundation，TACF）7月12日晚舉行「全民開講」治安論壇大會，邀請洛杉磯縣警局警官探討對此案的看法，以及如何面對日益惡化的社會治安等問題。

7月9日（周六）中午，華人聚集的羅蘭岡一處華資商場停車場，發生惡性持槍搶劫案件，兩名年齡在25至30歲之間的非裔男子，光天化日之下公然搶劫剛從超市購物出來的兩名亞裔，搶走價值約6萬元的勞力士手表，受害男子當場被打得頭破血流。

12日晚論壇主要圍繞這起惡性案件展開，因為Zoom會議限制500人，導致很多華人無法進入論壇，包括主講人洛縣警局戚警官（David Chi）也只能通過電話與眾人探討交流對本案的看法。

戚警官認為，這起惡性案件屬於團夥作案，受到警局主管充分重視，案件也正在全力偵查中。他指出，案發那天，兩名被害人肯定早就被歹徒盯上了，歹徒通常會在隨機作案過程中，尋找容易下手的人。戚警官提醒民眾，購物後上車時一定要注意周圍情況，觀察有無可疑人物，盡量選擇白天購物，不要晚上去商場或超市，如果一定要晚上購物，那就要把車輛停在燈光明亮的地方。

律師方孝偉認為，要向社會傳遞強烈信息，歹徒不能到華人區作案，來就會被抓。（主辦方...
律師方孝偉認為，要向社會傳遞強烈信息，歹徒不能到華人區作案，來就會被抓。（主辦方提供）

TACF協會創會會長孫嘉康（Chuck Sun）在論壇中指出，只有依靠大家的力量，才能解決目前的治安惡化問題。他呼籲華人積極加入義警（Reserve Deputy） 和巡邏義工 （Volunteer On Patrol）的隊伍，增強社區防範，結合眾人力量，彼此守望相助，杜絕治安敗壞事件發生，讓大家都能安居樂業 。

警官David Chi認為，羅蘭岡劫案件屬於團夥作案，目前已引起洛縣警局主管充分...
警官David Chi認為，羅蘭岡劫案件屬於團夥作案，目前已引起洛縣警局主管充分重視。（主辦方提供）

律師方孝偉在當天的論壇中指出，面對華人社區的社會治安惡化問題，大家要有錢出錢有力出力，如果每個在美的華人家庭都能捐出10元，破案獎金就非常可觀，嘉勉警察早日破案，當場率先捐款1000元。方孝偉認為，「我們要通過各種辦法，向社會傳遞這樣一個強烈的信息，歹徒不能到華人社區作案，來就會被抓。」

當晚的「全民開講」治安論壇大會，大家對於治安議題的討論非常熱烈，紛紛提出自己的問題以及建議，以致會議延後近一小時才結束。

華人 洛杉磯 羅蘭岡

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